Intensivvårdssjuksköterska Till Neurointensivvårdsavdelning (niva)
2025-12-10
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Neurointensivvårdsavdelningen NIVA är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning på ett av Sveriges största sjukhus. Vi vårdar barn och vuxna med bland annat traumaskador, cerebrala blödningar och övriga skador som påverkar hjärna och ryggmärg. NIVA har 8 vårdplatser och vi är ca 100 medarbetare. Vi har ett gott arbetsklimat och ett nära samarbete med andra intensivvårdsavdelningar. Vi erbjuder dig ett mycket spännande arbete inom högspecialiserad neurointensivvård där du får en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll som specialistsjuksköterska.
Vi är tillsammans måna om varandra och vår arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid kvalitets- och kompetensutveckling för såväl verksamhet som individ. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt arbete.
Här kan du läsa (https://sjukskoterskekarriar.se/2022/10/26/jag-ar-oerhort-stolt-over-min-arbetsplats/)ett
reportage om hur det är att jobba hos oss.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete inom högspecialiserad intensivvård. Som intensivvårdssjuksköterska hos oss på NIVA ansvarar du för att planera, leda och fördela arbetet tillsammans med teamet runt patienten. Du får i ditt arbete stor delaktighet och möjlighet att utvecklas professionellt. Du är välkommen att komma och hospitera någon dag hos oss om du vill få en inblick i neurointensivvård.
Du är utbildad intensivvårdssjuksköterska, såväl nyexaminerad som erfaren. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som flexibilitet, god självkännedom och kommunikativ förmåga.
Din kompetens
Du är en initiativtagande och flexibel person som ser möjligheter i förändringar och snabbt anpassar dig till nya förutsättningar. Med ett stabilt och lugnt förhållningssätt hanterar du stressiga situationer och behåller fokus på det som är viktigast. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt för att säkerställa hög kvalitet inom givna tidsramar.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning enligt överenskommelse med en individuellt anpassad introduktion. Vi bemannar dygnets alla timmar med samma antal personal vilket innebär rotationstjänstgöring med dag/kväll/natt i poängmodell. Ju mer obekväm tid du jobbar, desto mindre jobbar du. Som intensivvårdssjuksköterska på NIVA får du fortlöpande kompetensutveckling samt fyra utbildningsdagar per år.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ann-Sofie Spinord, 018-611 49 62
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
