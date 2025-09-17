Intensivvårdssjuksköterska till Medicinska intensivvårdsavdelningen
Vi söker dig som är intresserad av att bredda dina kunskaper inom den medicinska intensivvården.
MIVA deltar i flertalet studier och är ledande inom organdonation och bedriver betydande hjärtstoppsforskning.
Arbetsbeskrivning
Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö där du har möjlighet att utveckla dig själv och göra skillnad i ett omväxlande arbete. Vi är en arbetsplats med god interprofessionell sammanhållning. I vår organisation värdesätter vi kollegialitet, teamarbete, lagkänsla och processarbete med patient i fokus. Vi har en organisation med närhet mellan medarbetare och chefer och med korta beslutsvägar. Vi tror på öppenhet och transparens, där medarbetarens bästa står i fokus.
MIVA på Södersjukhuset, en för Sverige unik medicinsk/kardiologisk intensivvårdsavdelning, ligger under VO Kardiologi. Här vårdas patienter med ett varierande och brett behov av intensivvård, livshotande medicinska tillstånd såsom hjärtstopp, sepsis, svårare intoxikationer, olika svikt och neurologiska tillstånd. Till vår hjälp har vi sedvanlig medicinteknisk apparatur för intensivvård som mekaniskt cirkulatoriskt stöd, invasiv hemodynamisk övervakning med PA-kateter, kontinuerlig dialys, EEG-övervakning, med mera.
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid med veckoarbetstid 38:15, alternativt deltid utifrån dina egna önskemål. ATK arbetstidsmodell.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Du är trygg i dig själv, nyfiken, engagerad och ser möjligheter i förändringar. Din kompetens är viktig, vi förväntar oss att du bidrar till ett gott arbetsklimat och delar med dig och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till teamet. Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska på MIVA ställer höga krav på förmåga att omprioritera, snabbt ställa om och kunna lösa problem vartefter de dyker upp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kompetenser
Sjuksköterska med specialistkompetens inom intensivvård, såväl nyutexaminerad som erfaren.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären:
Inskolning anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter. Till din hjälp finns erfarna handledare, MT-ansvarig och utbildningsledare som tillsammans med dig ansvarar för en lyckad introduktion i ditt nya arbete.
Du får kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling med hjälp av internutbildningar: studiedagar tillsammans med samtliga professioner, fortlöpande CEPS-träning och A-HLR med mera.
Friskvårdsersättning och tillgång till SÖS egna gym med instruktörsledda klasser på Hälsoteamet.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön. Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kallar till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
