Intensivvårdssjuksköterska till IVA Skövde
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2025-11-03
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Intensivvårdsavdelningen är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som kräver ständig övervakning, avancerad behandling och omvårdnad.
På avdelningen finns avancerad medicinskteknisk utrustning för vård vid olika livshotande tillstånd. Vi vårdar både barn och vuxna från sjukhusets alla kliniker. Till enheten hör också vårdplatser för postoperativ övervakning efter operation för både inneliggande patienter och för patienter som går hem samma dag. IVA-Postop bedriver verksamhet på dygnets alla timmar, vilket innebär tjänstgöring såväl dag, kväll som natt.
Under 2023 har IVA pre-postop flyttat in i nya lokaler utformade för att möta framtidens behov av intensivvård och postoperativ vård för våra medborgare!Dina arbetsuppgifter
Som IVA-sjuksköterska får du arbeta på toppen av din kompetens i den specialiserade intensivvården samt inom pre-och postoperativ vård. Du arbetar i team tillsammans med undersköterskor och läkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med IVA-kompetens. Du har god samarbetsförmåga och är öppen för utveckling, både av dig själv och verksamheten. Du är van att arbeta i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du ha ett spännande arbete som specialistsjuksköterska inom intensivvård? Kom till oss!Övrig information
Rekrytering sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus Kontakt
Camilla Andersen, enhetschef 0700205928 Jobbnummer
9584694