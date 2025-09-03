Intensivvårdssjuksköterska till IVA på Capio S:t Görans Sjukhus
2025-09-03
Är du IVA-sjuksköterska och tycker om att arbeta i team i en välfungerande organisation? Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
På IVA CapioS:t Görans Sjukhus som ligger centralt på Kungsholmen har vi 8 st vårdplatser där vi vårdar patienterna i nya fräscha lokaler.
På vår arbetsplats är det viktigt att vi ger vård av bra kvalitet till patienter och deras anhöriga. Vi har ett nära samarbete med övriga avdelningar på sjukhuset som vi stöttar med MIG och Post-IVA uppföljningar tillsammans med våra anestesiläkare. Vi har även ansvar för akutcykelutryckningar vid alla larm på sjukhusområdet.
Här hos oss arbetar ett glatt, stabilt och tryggt gäng med låg personalomsättning och en medelanställningstid på 8 år! Det finns alltid någon att fråga som gärna delar med sig av sin kunskap.
Poängmodellen är en uppskattad ersättningsmodell som innebär flexibilitet i schemaplanering samt mer möjlighet till ledighet. Alla är anställda på 3-skift med varierande tjänstgöring över dygnet.
Det bästa med att jobba på IVA på Capio S:t Görans Sjukhus är den fantastiska teamkänslan, god kamratskap och att vi alltid hjälps åt och alla kompetenser är lika viktiga. Det finns en stor lojalitet hos personalen där varje medarbetare är viktig och blir sedd.
Vi har en god struktur där man som medarbetare får vara med och påverka samt driva förbättringar. Vi ser gärna att du ingår i någon av våra ansvarsgrupper.
Ett litet sjukhus med stor kapacitet där vi har gott samarbete mellan kliniker och olika yrkesgrupper.
Om dig
Du tar hand om 2 patienter beroende på vårdtyngd med varierande diagnos tillsammans med en undersköterska och anestesiläkare. Fysioterapeut är också en självklar del av teamet.
Vad värdesätter vi för egenskaper hos dig som kommande kollega?
Vi vill att du är en glad, positiv och trevlig person som trivs med teamarbete och ett varierande arbetstempo.
Du tycker om att dela med dig av kunskap men också att lära dig nytt. Vi tror också att du gillar att delta i förbättringsarbetet. Vi uppskattar om du är lojal, professionell och prestigelös.
Du är såklart IVA-sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd får du en mentor som du stämmer av med, som stöttar dig och finns för att svara på frågor och ge råd. Vi erbjuder dig en varierad roll i en utvecklande, lärande och kunskapsdelande miljö där vi aktivt arbetar med förbättringsarbete.
Du arbetar i ett tätt och nära samarbete med andra yrkesgrupper och ges möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder ett närvarande, tydligt och lyhört ledarskap.
Vi erbjuder både hel-eller deltidsanställning för att matcha ditt behov och dina önskemål. Och Självklart!
• Kollektivavtal * Närvarande chef. * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Som anställd har du fri tillgång till vårt gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Din ansökan
Nu väntar vi på din ansökan! Vår Vårdenhetschef Birgitta Olgren gör urval och rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Birgitta svarar gärna också på dina frågor om tjänsten, mobil 076-696 10 25
Vi ser fram emot att få jobba med dig! Hälsar all personal på IVA Capio S:t Görans sjukhus.
Facklig kontakt
Anna Axeheim, Vårdförbundet, anna.axeheim@capiostgoran.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
