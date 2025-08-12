Intensivvårdssjuksköterska till iva med akutmottagning i Norge!

Worknordic Group AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-12


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.

Intensivvårdssjuksköterska sökes till intensivavdelning med akutmottagning i Finnmark fylke, Norge 22-31/8, 2025. Vi ser efter dig med erfarenhet av respirator/CPAP, BiPap och optiflow.

Publiceringsdatum
2025-08-12

Kvalifikationer
• Intensivvårdssjuksköterska*Erfarenhet från sjukhus, minst 2 år*Norsk legitimation som sjuksköterska

Som sjuksköterska önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende*Gratis resa*Trivsam och stimulerande arbetsmiljö

Sista ansökningsdag:
Snarast

Uppstart:
22/8, 2025

Plats:
Finnmark fylke, Norge

Varaktighet:
22/8-31/8, 2025

Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.

Välkommen med sin ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Arbetsplats
WorkNorway Group AS

Kontakt
Marie-Helen Bonde
marie-helen@wngroup.se

Jobbnummer
9454096

Prenumerera på jobb från Worknordic Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Worknordic Group AB: