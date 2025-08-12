Intensivvårdssjuksköterska till iva med akutmottagning i Norge!
Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-12
Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.
Intensivvårdssjuksköterska sökes till intensivavdelning med akutmottagning i Finnmark fylke, Norge 22-31/8, 2025. Vi ser efter dig med erfarenhet av respirator/CPAP, BiPap och optiflow. Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
• Intensivvårdssjuksköterska*Erfarenhet från sjukhus, minst 2 år*Norsk legitimation som sjuksköterska
Som sjuksköterska önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende*Gratis resa*Trivsam och stimulerande arbetsmiljö
Sista ansökningsdag:
Snarast
Uppstart:
22/8, 2025
Plats:
Finnmark fylke, Norge
Varaktighet:
22/8-31/8, 2025
Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.
Välkommen med sin ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Detta är ett heltidsjobb.
WorkNorway Group AS
Marie-Helen Bonde marie-helen@wngroup.se
9454096