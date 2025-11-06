Intensivvårdssjuksköterska till Intensivvårdsavdelningen, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning med ca 10 mil till närmaste universitetssjukhus. Här får du utvecklas och ta del av nya kunskaper inom den ständigt framåtstävande intensivvården. Vi tillämpar individuell lönesättning och kompetenstrappa för att säkra, behålla och utveckla våra kompetenser. Vi har en stabil arbetsgrupp där de flesta har längre erfarenhet av intensivvård och en del med några års erfarenhet. I din roll ansvarar du över avancerad vård av hög kvalitet.
Vi på intensivvårdsavdelningen i Örnsköldsvik söker nu en intensivvårdssjuksköterska till oss. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Ansvara över och vårda svårt sjuka patienter utifrån varierande patientkategorier och åldrar
Ansvara över och utföra avancerad medicinsk- och teknisk behandling
Arbeta i interprofessionellt team
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta treskift dag, kväll och natt
Det är meriterande om du
Har erfarenhet från att ha arbetat på intensivvårdsavdelning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
