Intensivvårdssjuksköterska till intensivvårdsavdelning
Region Gävleborg, VO Anestesi / Sjuksköterskejobb / Gävle
2026-03-17
På intensivvårdsavdelningen (IVA) på Gävle sjukhus arbetar omkring 70 engagerade medarbetare i patientfokuserad miljö. Vi stödjer hela sjukhuset med avancerad intensivvård och erbjuder sex vårdplatser för de mest kritiskt sjuka patienterna. En central del av vårt uppdrag är även Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG), där vi arbetar proaktivt för att identifiera och stödja patienter med försämrat tillstånd på andra enheter. Genom vår återbesöksmottagning får vi värdefulla insikter från patienter och anhöriga, vilket hjälper oss att kontinuerligt utveckla och stärka vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss arbetar du i nära team med en undersköterska, och tillsammans ansvarar ni för 1-2 patienter med komplexa och snabbt föränderliga vårdbehov. IVA bedriver verksamhet dygnet runt och är alltid bemannade med 3-4 sjuksköterskor och 3-4 undersköterskor.
Utöver arbetet på vår egen avdelning deltar vi vid stora traumalarm på akutmottagningen och utför MIGuppdrag på andra vårdavdelningar. Vid behov stabiliserar vi även patienter inför transport till sjukhus med högspecialiserad vård, exempelvis inom neurokirurgi eller brännskadevård. Det ger dig en bred och varierad kompetens inom intensivvård och akuta vårdinsatser.
Som intensivvårdssjuksköterska kommer du bland annat arbeta med att
• vårda och behandla kritiskt sjuka patienter i alla åldrar
• inhämta, tolka och agera på data från patientens vitala funktioner
• administrera, bedöma och utvärdera läkemedel
• stödja, informera och involvera närstående i patientvården.
Hos oss får du
• en strukturerad och skräddarsydd introduktion utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter
• arbeta på en spännande och kunskapsintensiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
• arbeta på en avdelning som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och ser möjligheter i förändringar, och som med trygghet kan anpassa dig när förutsättningarna skiftar. Du är en lugn och stabil person som behåller ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer och som bidrar till trygghet i teamet.
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett sätt som skapar förtroende hos både kollegor, patienter och närstående. Samtidigt är du nyfiken och initiativtagande du vågar tänka nytt, pröva idéer och omsätta dem i praktiken. Din kreativitet och ditt driv gör att du ser förbättringsmöjligheter och aktivt bidrar till att utveckla arbetssätt och verksamhet.
I rollen som intensivvårdssjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha examensbevis från vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård
• ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/890".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Region Gävleborg, VO Anestesi
Susanna Blomberg, vårdenhetschef susanna.blomberg@regiongavleborg.se 026-63 70 94
9802473