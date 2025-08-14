Intensivvårdssjuksköterska till Generell intensiv i Nord-Norge!

Worknordic Group AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-14


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.

Nu ser vi efter en intensivvårdssjuksköterska till ett spännande uppdrag i Troms fylke, Norge vecka 36-44, 2025. Stor fördel om du kan jobba båda veckorna. Krav till kompetens inom invasiv respiratorbehandling, ICP/EVD och dialysbehandling. Dag, kväll och natt.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Kvalifikationer
• Intensivvårdssjuksköterska*Erfarenhet från sjukhus, minst 2 år*Norsk legitimation som sjuksköterska

Som sjuksköterska önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende*Gratis resa*Trivsam och stimulerande arbetsmiljö

Sista ansökningsdag:
Snarast

Uppstart:
Vecka 36, 2025

Plats:
Troms fylke, Norge

Varaktighet:
Vecka 36-44, 2025

Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.

Välkommen med sin ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Arbetsplats
WorkNorway Group AS

Kontakt
Marie-Helen Bonde
marie-helen@wngroup.se

Jobbnummer
9459146

Prenumerera på jobb från Worknordic Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Worknordic Group AB: