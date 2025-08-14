Intensivvårdssjuksköterska till Generell intensiv i Nord-Norge!
2025-08-14
Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.
Nu ser vi efter en intensivvårdssjuksköterska till ett spännande uppdrag i Troms fylke, Norge vecka 36-44, 2025. Stor fördel om du kan jobba båda veckorna. Krav till kompetens inom invasiv respiratorbehandling, ICP/EVD och dialysbehandling. Dag, kväll och natt. Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
• Intensivvårdssjuksköterska*Erfarenhet från sjukhus, minst 2 år*Norsk legitimation som sjuksköterska
Som sjuksköterska önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende*Gratis resa*Trivsam och stimulerande arbetsmiljö
Sista ansökningsdag:
Snarast
Uppstart:
Vecka 36, 2025
Plats:
Troms fylke, Norge
Varaktighet:
Vecka 36-44, 2025
Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.
Välkommen med sin ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
WorkNorway Group AS Kontakt
Marie-Helen Bonde marie-helen@wngroup.se Jobbnummer
9459146