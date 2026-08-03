Intensivvårdssjuksköterska Till Civa Avdelning 96
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-08-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du få en ny utmaning som intensivvårdssjuksköterska och arbeta på en av norra Europas största intensivvårdsavdelningar? Vi söker kollegor till våra fantastiska intensivvårdssjuksköterskor på CIVA (Centralintensivvårdsavdelning)! Här arbetar du på toppen av din kompetens i ett nära samarbete med övriga professioner. Arbetsplatsen präglas av ett lärande och vi strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras.
Om verksamheten
På CIVA vårdar vi patienter från de flesta specialiteter. Enheten är en viktig länk i sjukhusets nationella högspecialiserade vård och kräver stundtals ett högt tempo för att klara av att möta de svårt sjuka patienterna. Våra patienter kommer från akutmottagningen, olika vårdavdelningar, operation eller andra intensivvårdsavdelningar. Vi är en stor allmän intensivvårdsavdelning som vårdar alla patientkategorier, bland annat inom medicin, kirurgi, hematologi, trauma och transplantation. Vi vårdar även barn som genomgått till exempel operation av craniofacialia plastiker och hjärntumör.
Vi erbjuder dig
Med vårt breda uppdrag kan vi erbjuda dig en spännande arbetsdag där du får utmana dig och arbeta på toppen av din förmåga. Vi erbjuder dig engagerade kollegor som har en kompetens utöver det vanliga och som stöttar och hjälper varandra. Här finns stora möjligheter till kompetensutveckling och det bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.
Vi har ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets bästa introduktionsprogram för nyanställda och du får en grundlig, både praktisk och teoretisk, upplärning efter dina individuella behov under två månader, efter det erbjuds du handledning av en mentor. Enheten präglas av ett öppet arbetsklimat med stor flexibilitet och en stor variation av arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och kuratorer. Patienterna är svårt kritisk sjuka och sviktar ofta i ett eller flera organsystem där monitorering och handhavande av medicinteknisk utrustning och övervakning av vitala parametrar är en stor del av det dagliga arbetet. Intensivvårdssjuksköterskan handlägger, utför och utvärderar ordinerade medicinska åtgärder. I arbetet ingår även att visa respekt för närstående och integrera och stödja dem i vården.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård.
Har du de viktiga egenskaperna såsom god samarbetsförmåga, noggrannhet och social kompetens kommer du passa bra in hos oss.
Ring oss gärna om du blir nyfiken och vill veta mer om vår verksamhet! Efter urval finns det möjlighet att komma på besök och hospitera något pass.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, An/Op/Iva Sahlgrenska Kontakt
Vårdförbundet, Emma Smith Andersson 031-3421096 Jobbnummer
10020199