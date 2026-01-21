Intensivvårdssjuksköterska till Ålesund sommaren 2026
2026-01-21
Dedicare AS söker intensivsjuksköterskor för uppdrag i vackra Ålesund - sommaren 2026
Är du intensivsjuksköterska, anestesisjuksköterska eller sjuksköterska med relevant erfarenhet från arbete på intensivvårdsavdelning och söker nya fagliga utmaningar i sommar? Då kan detta uppdrag vara något för dig!
Uppdraget omfattar vård av kirurgiska, medicinska, postoperativa och övervakningspatienter.Behovet gäller perioden 22.06.2026 - 16.08.2026 och du kan arbeta hela eller delar av perioden - vi anpassar efter dina önskemål.
Ålesund är en charmig kuststad känd för sin spektakulära natur. Här har du både fjäll och hav i omedelbar närhet, kombinerat med ett levande stadsliv.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Norsk legitimation
Det är önskvärt med minst 2 års erfarenhet
Uppdaterad A-HLR-utbildning
Vidareutbildning som intensivsjuksköterska
Krav på kompetens inom respiratorbehandling
Meriterande med erfarenhet av CRRT och vård av barn på intensivvårdsavdelning
Meriterande med erfarenhet av Helseplattformen (elektronisk journal/kurva)
Behärskar ett nordiskt språk flytande, både muntligt och skriftligt
Samarbetsvillig och flexibel
Vi erbjuder
Gratis resa och boende under uppdraget
Konkurrenskraftiga lönevillkor
Övertidstillägg
Semesterersättning på 12 %
Sommarbonus
Dygnet runt-öppen jourtelefon
Stor flexibilitet - bestäm själv vilken/vilka perioder du vill arbeta
Pensionsintjäning i DNB samt försäkring
Personlig uppföljning av bemanningskonsulent som själv är sjuksköterska
Låter detta intressant?Kontakta oss snarast för mer information och vidare dialog. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/nurse/ Arbetsplats
Dedicare AB Kontakt
Aileen Nessø aileen.nesso@dedicare.no Jobbnummer
9696764