Intensivvårdssjuksköterska som vill göra skillnad för små patienter
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-04-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vill du bli en i vårt team och göra skillnad för våra små sjuka patienter på barnintensiven och barnintermediärvårds avdelningen?
Vi söker två specialist sjuksköterskor inom intensivvård som vill vara med och göra skillnad för de barn vi vårdar. Vi arbetar familjecentrerat ur ett person/barn centrerat perspektiv. Det innebär att varje barn ses som en individ och att barnens vårdnadshavare är viktiga i omvårdnadsarbetet för att barnen ska känna sig trygga.
Välkommen att hospitera på BIVA för att träffa oss och få en inblick i vården av sjuka barn.
Vår verksamhet
Barnintensivvårdsavdelningen, BIVA, bedriver högspecialiserad intensivvård och intermediärvård för barn inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma, brännskador och infektioner. Arbetssättet är teambaserat och stor vikt läggs vid att arbeta familjecentrerat då barnets närstående är en viktig del i vården. Inom personalgruppen finns ett stort engagemang och mycket kunskap. Vi vårdar alla barn främst i åldrarna 0-16 år men även upp till 18år.
Avdelningen har lokaler anpassade för barnet och dess behov. Vi är en personalgrupp där det finns ett stort engagemang och mycket kunskap. Du kommer att ha en viktig roll i samarbetet där olika professioner arbetar tillsammans för barnets bästa. Vi har ett nära samarbete med Akademiska Barnsjukhuset. På avdelningen pågår vetenskapliga studier där sjuksköterskorna är direkt involverade.
MIG/PIG, (Mobilintensivårdsgrupp /postintensivvårdsgrupp), är just uppstartat på BIVA. Vi är en avdelning med siktet framåt, med barnet i centrum. Vårt uppdrag är att hjälpa svårt sjuka barn.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete med vård av sjuka barn i behov av högspecialiserad intensivvård. Som intensivvårdssjuksköterska hos oss på BIVA ansvarar du för att planera, leda och fördela arbetet tillsammans med teamet runt patienten.
Personlig utveckling så väl som verksamhetsutveckling är för dig en självklarhet och du arbetar aktivt med detta i din yrkesutövning. Tillsammans med dina kollegor skapar du en god arbetsmiljö och du bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen.
MIG/PIG uppdrag kommer även ingå i ditt uppdrag.
(BIVA kommer även ta över alla barnlarm, detta är i införande stadiet. )
Välkommen att hospitera på BIVA för att träffa oss och få en inblick i vården av sjuka barn.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård med ett intresse av att vårda våra minsta medborgare. Är du en individ som har förmågan att se möjligheter, är nyfiken och har en god samarbetsförmåga då kan du vara vår nya kollega.
Har du erfarenhet, utbildningar eller kvalifikationer inom utbildning kan även det vara meriterande.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Du får en anpassad inskolning utifrån din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du också kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för att stärka dig i ditt arbete som intensivvårdssjuksköterska inom barnintensivvård.
Eventuellt kommer det finnas möjlighet för ett tidsbegränsat utbildningsuppdrag på deltid. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Cecilia Kristoffersen 018-611 58 11
Facklig representant Andreas Svanberg nås via växeln 018-611 00 00
På vår hemsida hittar du en massa bra information och flera filmer som visar hur det ser ut på vår arbetsplats och där medarbetare berättar hur det är att arbeta hos oss, välkommen att titta där Jobba inom anestesi och operation | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/vara-olika-omraden/avgorande-roll-i-avgorande-stunder---arbeta-pa-anestesi-operation-och-intensivvard/)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS378/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9839576