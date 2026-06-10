Intensivvårdssjuksköterska, natt, till Postop/IVA på Ersta sjukhus
Ersta Diakonisällskap / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ersta Diakonisällskap i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund – att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
På Postop/IVA arbetar vi i team med undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Vi har plats för både uppvakning, postoperativ vård och tre intensivvårdsplatser.
"Att sjukhuset är mindre gör att det blir nära till allt och naturligt att samarbeta. Vi värnar om varandra och hjälps åt", berättar Anna, intensivvårdssjuksköterska.
Som medarbetare hos oss får du:
trygghet genom kollektivavtal och tjänstepension
kompetensutveckling och möjlighet att delta i forskning
friskvårdsbidrag och förmånsportal via Benifex
en arbetsplats där hög specialistkompetens går hand i hand med omtanke, gemenskap och ett genuint engagemang för både patienter och medarbetare.
Om rollen
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss:
ger du postoperativ vård efter kirurgi
vårdar du patienter med behov av intensivvård
ingår du i vårt interna larmteam dygnet runt
använder du bedside-rapportering enligt SBAR där patienterna själva är delaktiga.
"Här känner jag att jag gör ett bra jobb och har tid till mina patienter. Jag använder inte min intensivvårdskompetens varje dag – men när den behövs är den avgörande", säger Anna.
Vem är du?
Vi söker dig som:
är stabil, trygg och företagsam i din yrkesroll samt behåller fokus och omdöme även i stressade och komplexa situationer.
trivs med nattarbete och uppskattar den särskilda kombinationen av självständighet och eget ansvar i en tempoväxlande och spännande arbetsmiljö.
har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan prioritera när situationen kräver det
värdesätter teamarbete med dina kollegor och patienter.
Du ser värdet av både medicinsk kompetens och mänsklig närvaro. Du förstår att omsorg, kommunikation och förmågan att skapa trygghet är en viktig del av professionen som intensivvårdssjuksköterska.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
För att bli aktuell för tjänsten behöver du vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård eller anestesi och ha erfarenhet av att arbeta på en intensivvårdsavdelning.
Det är meriterande om du har vana av kirurgisk vård och erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi ser positivt på om du har arbetat i TakeCare och/eller Orbit.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande. Intervjuer påbörjas från vecka 30.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Kontaktperson: Marina Karlsson, Vårdenhetschef, marina.karlsson@erstadiakoni.se
(på semester vecka 25-29.
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879597-2047223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Folkungagatan 125 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9958474