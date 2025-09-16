Intensivvårdssjuksköterska med utbildningsansvar till brännskadecentrum
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Välkommen till Sveriges hetaste arbetsplats i Uppsala! Strax under helikopterplattan bedriver vi en av landets två enheter där nationell högspecialiserad vård av brännskador.
Här arbetar vi i multidisciplinära team, naturligtvis alltid med patienten i fokus. Vi vårdar brännskadepatienter från det akuta skedet, med behov av avancerad intensivvård, till intermediärvård och slutligen rehabilitering innan patienten skrivs ut. Detta ger en kontinuitet i vården och en nära kontakt med patient och anhöriga. På avdelningen finns en operationssal där våra patienter opereras. Vår verksamhet förgylls av en mottagning där vi tar emot mindre skador samt vårdar patienter som skrivits ut från avdelningen.
Se filmen om vårt arbete på Brännskadecentrum (https://s3m.io/WimXC)
Ditt uppdrag
Uppdraget som intensivvårdssjuksköterska
Som intensivvårdssjuksköterska på brännskadecentrum ansvarar du för vården av en till två patienter med varierande behov av intensivvård och intermediärvård. Våra patienter har ett stort omvårdnadsbehov där stort fokus ligger på smärta, nutrition och sårvård och inte sällan har patienterna relativt långa vårdtider. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet inom teamet runt patienten. På kvällar och helger kan du också ha ett platsansvar.
Uppdraget som utbildningsansvarig
Som utbildningsansvarig på brännskadecentrum ansvarar du tillsammans med avdelningsledningen och övriga utbildningsansvariga på brännskadecentrum för planering av studiedagar, introduktion och uppföljning av medarbetare. Du arbetar aktivt med kreativa utbildningsinsatser internt och externt. Som utbildningsansvarig bidrar med driv och entusiasm och du ansvarar vidare för att upprätthålla en kontinuerlig och god utbildning inom medicinsk teknik och omvårdnadsområdet. I uppdraget ingår också att vara huvudhandledare för studenter.
Personlig utveckling så väl som verksamhetsutveckling är för dig en självklarhet och du arbetar aktivt med detta i din yrkesutövning. Tillsammans med dina kollegor skapar du en god arbetsmiljö och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, gärna med några års erfarenhet. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid som intensivvårdssjuksköterska och utbildningsansvarig sjuksköterska där fördelning av arbetstiden och tillträde arbetas fram enligt överenskommelse.
Som anställd på Akademiska sjukhuset har du som en personalförmån möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster. Här har du som anställd tillgång till ett välutrustat gym med generösa öppettider, ett brett utbud av gruppträningspass och därutöver allt från stresskurser till massage.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Pernilla Ohlsson, 018-617 51 68
Biträdande avdelningschef Reyna Aranzamendy, 018-617 51 88
Avdelningschef Kalle Stoorhöök Waage, 018-617 27 82
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
