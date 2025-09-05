Intensivvårdssjuksköterska för nattjänstgöring till Alingsås lasarett
2025-09-05
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Intensivvårdsavdelningen ingår i verksamhetsområde An/Op/Iva och är en av två intensivvårdsavdelningar inom vår förvaltning.
Att arbeta hos oss innebär att du har ett stimulerande och intressant jobb med stora utvecklingsmöjligheter. Intensivvårdsavdelningen är av allmän karaktär och består av totalt 6 stycken intensivvårds- och intermediärvårdsplatser. Du arbetar i en högteknologisk verksamhet med patienten i fokus och våra beslutsvägar är korta och effektiva. Lokalerna är moderna, nya och verksamhetsanpassade. Tillsammans är vi ca 60 intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor som arbetar hos oss.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med genuin gemenskap och kamratskap. Du erbjuds varierade arbetsuppgifter inom både intensivvård och intermediärvård. Du får en individuellt anpassad introduktion och uppföljande mentorstöd i syfte att du ska känna dig trygg och säker i din roll. På avdelningen jobbar vi i team runt patienten bestående av anestesiologer, medicin-, kirurgi- och ortopediläkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Det finns möjlighet att arbeta i olika ansvarsgrupper där vi tvärprofessionellt arbetar fram nya rutiner samt även uppdaterar befintliga rutiner efter den senaste vetenskapen. Vi erbjuder på årlig basis A-HLR- + A-HLR barnutbildning, interna utbildnings-/fortbildningsdagar samt scenarioövningar med hjälp av patientsimulator. Vi arbetar med individuell schemaläggning på dygnets alla timmar i 10-veckors planering. Sommarsemestern hos oss är uppdelad i 2 perioder. Anställningsform är nattjänstgöring vilket innebär att heltidsmåttet är 34,3 timmar.
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Har du tidigare erfarenhet av intensivvård är det meriterande. Vi tror att du som börjar hos oss trivs med ett varierande arbetstempo och är duktig på att anpassa vården efter patientens behov. Vi söker medarbetare som kompletterar vår grupp och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet där förmågan till självständighet, professionalitet, noggrannhet och hög samarbetsvilja värderas högt.
Vi vårdar patienter med hotande eller sviktande vitalparametrar. Vi bedriver avancerad övervakning och behandling dygnet runt, så som hemodynamisk monitorering och respiratorbehandling samt dialys. Den akuta postoperativa vården sker nätter och helger då verksamhetens postoperativa enhet har stängt.
Du arbetar i en högteknologisk verksamhet med patienten i fokus. Vi som arbetar här tar stort ansvar för verksamhetens utveckling och är indelade i ansvarsgrupper efter kunskap och intresse. Vi arbetar med Post-IVA och patientdagbok.
Här på Alingsås lasarett är det intensivvårdssjuksköterskorna som ansvarar för larmtelefon och går på akuta hjärtlarm och luftvägslarm på akuten och vårdavdelningarna. Vi har även det övergripande ansvaret för sjukhusets alla MIG-larm.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
