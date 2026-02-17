Intensivvårdssjuksköterska, Centrum för opererande verksamheter, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På kliniken Centrum för opererande verksamheter Skellefteå bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård samt sterilteknisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i samarbete med Kirurg- och Ortopedverksamheterna, samt övriga kliniker både på sjukhuset och inom länet. I samarbete med universitetet bedriver vi även forskning, utveckling och utbildning.
Vår klinik har en tydlig målbild för arbetsmiljön där vi genom våra beteenden bidrar till en arbetsplats präglad av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Här står teamarbete och god arbetsmiljö högt på agendan.
Vår klinik är 2024 utsedd till en av Region Västerbottens bästa arbetsplatser.
Nu söker vi en Intensivvårdssjuksköterska till Intensivvårds- och postopavdelningen i Skellefteå för ett längre vikariat, som vill vara med att utveckla verksamheten och göra skillnad för våra patienter. Genom ett gott samarbete inom regionen, effektiva vårdkedjor, ständigt pågående förbättringsarbeten och kompetent personal kan vi erbjuda vård av hög kvalitet. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet.
Inom intensivvårdsavdelningen har du förmånen att arbeta enligt en arbetstidsmodell som möjliggör förkortad arbetstid, ökad tid för återhämtning samt högre ersättning vid obekväm arbetstid, jämfört med det allmänna avtalet. Dessutom har du en möjlighet att påverka förläggningen av dina arbetspass.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I tjänsten som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning bidrar du i vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas i en högteknologisk miljö. I dina arbetsuppgifter ingår även att vårda postoperativa patienter, då personalgruppen bemannar även postoperativa avdelningen samt larmfunktioner på lasarettet. Du har ett nära samarbete med undersköterskor, sjukgymnast och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som flexibilitet, god självkännedom och kommunikativ förmåga. Du är trygg som person, vågar ta initiativ men ber om hjälp när du behöver det. Slutligen är du en kollega som bidrar med en god stämning och som trivs med att samarbeta över professionsgränserna.
Du som söker ser service och flexibilitet som en självklarhet, kan hantera akuta och stressfyllda situationer, är intresserad av vårdutveckling och sätter patienten i fokus. Du är trygg som person, vågar ta initiativ men ber om hjälp när du behöver det, har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med kollegor, även utanför avdelningen. Du har en positiv grundinställning till förändrings-, kvalitets- och utvecklingsarbete.
Utdrag från belastningsregistret kommer att krävas i samband med eventuell anställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
