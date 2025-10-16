Intensiv/Anestesisjuksköterska med placering inom helikopter, Lycksele
2025-10-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus med förlossningsverksamhet. Upptagningsområdet är Västerbottens inland och fjälldistrikt. Vill du bo nära naturen är Lycksele svårslaget! Området, som har 40 000 invånare, är till ytan lika stort som Schweiz.
IVA ingår i Kirurgiskt centrum Södra Lappland. Här ingår också operationsavdelning, centralsteril, anestesi, kirurgmottagning och kirurgavdelning. Tillsammans ansvarar vi för intensivvård inklusive HIA, postoperativ vård och anestesi. Vi bemannar också länets ambulanshelikopter. Vi har ett gott arbetsklimat och ca 40 medarbetare i olika professioner.
Vi har många idéer och är ständigt på tå för att tillvarata ny kunskap och utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!
Som specialistsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Tjänsten är ett vikariat till och med sista augusti 2026 på intensivvårdsavdelningen alternativt operationsavdelningen i Lycksele inom Kirurgiskt centrum södra Lappland (KCSL). Tjänsten innefattar även en placering inom ambulanshelikopterverksamheten. Ambulanshelikoptern är stationerad i Lycksele och ingår i KCSL. Den fasta medicinska personalen får en placering på ambulanshelikoptern och resterande del av arbetstiden utförs på hemsjukhuset inom anestesi på operation eller på intensivvårdsavdelningen.
I tjänsten som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med övriga professioner som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.
I tjänsten som anestesisjuksköterska på operationsavdelningen ansvarar du för patientens trygghet, god vård och omvårdnad före och under operationen inom ditt specialistområde. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en del i ett operationslag. Operationsavdelningen bedriver planerad och akutsjukvård, utför anestesi med och söver inom specialiteterna, kirurgi, gynekologi- obstetrik samt radiologi.
Ambulanshelikoptern i Region Västerbotten utgör en prehospital förstärkningsresurs till hela regionen. Ambulanshelikoptern larmas ca 550 ggr/år till huvudsakligen mycket sjuka eller svårt skadade patienter. Ca 27% av uppdragen utgörs av sekundärtransporter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård eller anestesivård. Krav för att gå vidare till intervju är 2-3 års arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ovanstående specialistområde. Prehospital erfarenhet och utbildningar såsom PHTLS, PS och AMLS är meriterande. Har du prehospital utbildning eller motsvarande ange detta i ansökan.
Tidigare erfarenhet från både luftburen och vägburen ambulanssjukvård är meriterande.
Arbetet på ambulanshelikopterbasen sker i nära samarbete med övriga besättningsmedlemmar (piloter, läkare och tekniker). Du måste kunna bära en patient på bår i terräng samt efter medicinskt godkännande, kunna genomföra HUET (Helicopter Underwater Escape Training).
Du har förmågan att prioritera, är flexibel och ansvarstagande. Du har samarbetsförmåga och ser vinster i teamarbete samtidigt som du besitter förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar också aktivt till en god arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
