Intendent till enheten för forskning och kulturarv, Stockholm
2026-03-13
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande - en kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Enheten for forskning och kulturarv ansvarar för att öka kunskapen om det maritima, transport- och försvarshistoriska kulturarvet genom forskning och genom att stödja och samverka med ideella aktörer inom myndighetens verksamhetsområde. Du ingår i enhetens Kulturarvsgrupp och tillsammans planerar och genomför ni nätverksträffar, forum och andra arrangemang i samverkan med civilsamhället. I rollen kommer du särskilt att fungera som expertstöd och hantera externa yttranden och remisser avseende främst fornlämningar under vatten.
I rollen får du en stor variation i arbetsuppgifter, där arbetet med remisser och yttranden är en central del. Du är en aktiv part i myndighetens nätverksarbete och bidrar till att utveckla vårt samarbete med civilsamhälle och föreningar. SMMTF arbetar för att det maritima, transport- och försvarshistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas i hela landet och resor ingår i arbetet. Arbetet sker i nära samverkan med myndighetens alla museer, samt andra avdelningar och enheter.
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning med minst 90 högskolepoäng i arkeologi
- Dokumenterad erfarenhet av handläggning inom kulturmiljövården
- Goda kunskaper om Kulturmiljölagen och annan relevant lagstiftning
- Erfarenhet av kulturmiljöarbete med koppling till kulturarv i och i anslutning till vatten
- B-körkort
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av projektledning, gärna även av EU-projekt
- Goda kontakter inom föreningslivet
- God förståelse för olika aktörers förutsättningar inom det transport- och försvarshistoriska området
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är noggrann, ansvarsfull och mån om att leverera med hög kvalitet. Du har god social kompetens, ett positivt förhållningssätt och du trivs i en utåtriktad och nätverkande roll. Du trivs med att arbeta självständigt, har ett högt självledarskap och kan själv prioritera i dina arbetsuppgifter, samtidigt som du även vill vara i samarbete med andra och arbeta mot gemensamma mål. Du uppskattar den variationen som rollen ger med många kontaktytor, såväl inom myndigheten som externt.
Mer om oss
Tjänsten är placerad på Enheten för forskning och kulturarv, som ingår i avdelningen Innehåll och kommunikation. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om det maritima, transport- och försvarshistoriska kulturarvet genom forskning och genom att stödja och samverka med ideella aktörer inom myndighetens verksamhetsområde. Vi arbetar mot myndighetens sju museer, och utgör även expertinstans till andra myndigheter, företag och alla som vill veta mer om det maritima- och transporthistoriska samt försvarshistoriska kulturarvet.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas, tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm, Linköping, Gävle eller Karlskrona, men resor till alla verksamhetsorter kan förekomma i tjänsten. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Anna Arnberg, enhetschef, 08-519 549 47 Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Anna Silwerulv, Saco: 08 -519 549 62 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 april genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer hålls 21 och 22 april. Övrig information
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
