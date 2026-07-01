Intendent på vikariat till Enebybergs skola, Danderyds kommun
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2026-07-01
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Enebybergs skola är en f-6 skola med 630 elever och 85 anställda, som ligger i ett lugnt villaområde i Danderyds kommun. Verksamheten är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal, samt goda stödresurser i form av väl utbyggd elevhälsa.
Vi söker en intendent som vill vara en del av vårt arbetslag på Enebybergs skolan. Vill du vara med och bidra till att våra elever får en bra skolgång? Då har vi ett värdefullt jobb för dig, du är varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som intendent arbetar du nära rektor och biträdande rektorer. Du har ett brett ansvarsområde som sträcker sig över både verksamhet och personal, vilket innebär att du bidrar till att planera, samordna och organisera det dagliga arbetet samt driver och organiserar arbetet för skolans medarbetare samt Detta inkluderar att ansvara för rekrytering, personalplanering och att säkerställa en effektiv bemanning inom skolan, där du även har huvudansvaret för skolans vikariepool.
Utöver att leda och stödja arbetslagen är du även ansvarig för att skolans icke-pedagogiska verksamhet fungerar smidigt. Detta innebär att du hanterar administrativa uppgifter och säkerställer att skolans administration följer kommunens riktlinjer och direktiv. Som en del av detta arbete bemannar du skolans expedition vid behov för att möta behoven hos elever, medarbetare och besökare.
Tillsammans med rektor är du aktivt involverad i budgetarbetet för skolan, där ni prognostiserar och övervakar ekonomiska resultat för att säkerställa att skolan kan fungera på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom att ta ansvar för dessa viktiga uppgifter och beslutsfattande bidrar du till att skolan kan fortsätta att leverera en högkvalitativ utbildning och trivsel för både elever och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Flerårig och dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete såsom ekonomi, arkivhantering och verksamhetsstöd.
• Erfarenhet av arbetsledning samt samordning.
• God förmåga att arbeta med och förstå digitala system, såsom Agresso och Edlevo.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor samt god kunskap om hantering av allmänna handlingar.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av arbete som skolintendent eller motsvarande roll.
Vi söker dig som är strukturerad, du har en god förmåga att på egen hand driva arbetet framåt. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt med verksamheten och elevernas bästa i fokus. Som person är du utåtriktad och ansvarstagande. Vidare är du samarbetsorienterad och trygg i att kommunicera med olika grupper såsom personal, föräldrar och elever. Fortsättningsvis är du kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat till juni 2027. .
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Gethagsvägen 13 (visa karta
)
182 04 ENEBYBERG Arbetsplats
Danderyds kommun, Enebybergs skola Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens Kontaktcenter 08-56891000 Jobbnummer
9986327