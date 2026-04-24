Intendent med ansvar för samlingarna vid Sveriges museum om Förintelsen
Statens Historiska Museer
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Historiska Museer i Stockholm
, Botkyrka
, Håbo
, Linköping
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du redo att göra skillnad inom kulturarvssektorn?
Har du professionell erfarenhet av musealt samlingsarbete och brinner för att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra kulturarv kopplat till Sverige och Förintelsen? Då kan vi ha uppdraget för dig!
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna ansvarar för samlingarna vid Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet och Sveriges museum om Förintelsen. Som en del av Statens historiska museer är vår uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv vi förvaltar. Om tjänsten
Som intendent med ansvar för samlingarna vid Sveriges museum om Förintelsen arbetar du med att bygga upp samlingen genom både materiella och immateriella förvärv. Tjänsten innebär även att vara en av avdelningens experter på området, både internt och externt, och att delta i utställningsproduktion.
Om dig
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen i ett relevant humanistiskt ämne.
Minst 5 års yrkeserfarenhet av museal samlingsförvaltning.
Mycket god förståelse för digitala system och erfarenhet av museala samlingsförvaltningssystem.
Obehindrad svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Flerårig erfarenhet av förvärv och accession till museisamlingar.
Professionell erfarenhet av intervjumetod och samtidsdokumentation.
Projektledningserfarenhet inom musei- eller kulturarvssektorn.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats där samspel och ledarskap är centralt. Vi är en statlig myndighet med förmånliga anställningsvillkor, inklusive semesteravtal och tjänstepension. Möjlighet till distansarbete och friskvårdsbidrag erbjuds.
Bra att veta
Tjänsten är tillsvidare på 100% med placering i Stockholm. Resor inom och utomlands ingår i tjänsten. Lön enligt överenskommelse.
Verkar tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-05-03. Vi ser fram emot att höra hur just du kan bidra till vårt uppdrag!
Vid frågor om tjänsten kontakta Martin Tunefalk, enhetschef, på martin.tunefalk@shm.se
eller 08-5195 5602. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), https://shm.se/
114 84 STOCKHOLM Kontakt
Jonas Lindwall jonas.lindwall@shm.se Jobbnummer
9875304