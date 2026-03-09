Intendent grundskolan, anpassad skola Västra skolområdet, vikariat
2026-03-09
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med utbildning för våra medborgare inom verksamheter som sträcker sig från förskola till vuxenutbildningen.
Dessutom finns också kostverksamhet och arbetsmarknad i barn- och utbildningsförvaltningen.
Vår intendent på västra skolenheten ska gå hem på en tids ledighet så därför söker vi en vikarie med uppdrag mot F-6 samt anpassad skola. Skolorna leds av rektorer för grundskola, anpassad skola samt biträdande rektor. Västra skolenheter består av tre skolenheter, Höglundaskolan, Nysäters skola samt Svanskogs skola. Som intendent kommer du bli ett viktigt stöd för rektorernas arbete och arbeta för att skapa goda förutsättningar för att leda och utveckla alla skolenheter. Som intendent är du en stödfunktion och kommer att ingå i ett intendentteam, som alla har uppdrag mot olika enheter. Du kommer att vara underställd rektor med uppdrag från huvudman men framför allt från rektor för skolorna. Din placering kommer att vara på skolenheten. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att tillsammans med ledning och övriga medarbetare stödja verksamheten för att skapa de bästa förutsättningar för det pedagogiska uppdraget. Som intendent utgör du ett nära chefsstöd till ledarna inom områden som elev- informations- och myndighetsadministration. Du är en central och viktig roll i förskolans och skolans samordning.
Du ansvarar för viss personaladministration, schemaläggning, viss diarieföring och dokumenthantering samt övriga förekommande kontorsgöromål. Det ingår även att ta fram och rapportera statistik och analysunderlag. Du kommer att ingå i olika lokala nätverk för utveckling av uppdraget. Kvalifikationer
Du har en administrativ utbildning, gärna kopplat till ekonomi/IT och personaladministration. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Några av de system vi arbetar i är Heroma, Unit4, ERP och IST-administration. Erfarenhet av att arbeta med systemregistrering, statistik och analysunderlag är till stor fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där höga krav ställs på förmåga till ett professionellt bemötande och att ligga steget före när det gäller att utveckla ditt arbete. Vi söker dig som har personliga egenskaper såsom:
• serviceinriktad
• förmåga att skapa goda relationer
• god samarbetsförmåga
• flexibel och lösningsorienterad
• strukturerad
• stort engagemang
• mycket god systemförståelse
• god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, du är tydlig och kommunikativ
• du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra Anställningsvillkor
Avvakta inte med din ansökan, vi kommer att arbeta med löpande urval!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
