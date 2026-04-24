Integrationsutvecklare med fokus på data - gör verklig skillnad i vardagen
2026-04-24
Vill du arbeta nära verksamheten och vara med och säkerställa att rätt information finns på rätt plats i rätt tid? Nu söker vi en integrationsutvecklare med flera års erfarenhet som vill spela en central roll i kommunens digitala infrastruktur - med ett tydligt ben i både integration och data.
Hos oss bidrar du till lösningar som binder samman verksamhetssystem, e-tjänster och vår dataplattform. Det du bygger används i praktiken - i allt från kärnverksamhet till analys och beslutsstöd.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som integrationsutvecklare arbetar du i ett tvärfunktionellt team tillsammans med andra utvecklare, IT-arkitekter, data engineers och specialister inom verksamhet och infrastruktur. Rollen har ett tydligt ansvar för integrationer och API:er, men omfattar även arbete kopplat till kommunens dataplattform. Exempel på arbetsuppgifter:
Integrationer och API:er: Utveckla, vidareutveckla och teknisk förvaltning av integrationer och API:er på vår integrationsplattform Frends, för både realtidsflöden och schemalagda batcher.
System- och informationsflöden: Säkerställa robusta, säkra och spårbara informationsflöden mellan interna system, externa tjänster och e-tjänsteplattformar.
Dataintegration: Bidra till inläsning, transformation och kvalitetssäkring av data till kommunens dataplattform och datalager, i nära samarbete med data engineers.
Design och standardisering: Arbeta med integrationsmönster, API-design, dokumentation och etablerade best practices för att minska personberoenden och öka kvalitet och driftsäkerhet.
Drift, felsökning och förbättring: Felsöka integrationsflöden, delta i incident- och rotorsaksanalyser samt arbeta proaktivt med övervakning och kontinuerliga förbättringar.
Vi söker dig
Du har ett gediget tekniskt intresse för systemintegration och informationsflöden och trivs i gränslandet mellan systemutveckling och data. Du har flera års erfarenhet av integrationsutveckling, backend-utveckling eller motsvarande och är van att ta eget ansvar för tekniska lösningar som används brett i verksamheten.
Som person är du analytisk och strukturerad, men också kommunikativ och samarbetsinriktad. Du delar gärna med dig av din kunskap, kan resonera kring tekniska vägval och tycker om att arbeta långsiktigt med stabila och hållbara lösningar.
Du som söker har erfarenhet av:
Systemintegrationer och komplexa informationsflöden
API-utveckling (REST, JSON, OpenAPI/Swagger)
Utveckling i .NET/C#
Arbete i integrationsplattform eller iPaaS, gärna Frends
SQL och arbete mot databaser
Har du därtill erfarenhet av något/några av följande ser vi det som positivt
Dataplattformar, datalager och/eller ETL-/ELT-flöden
Datahantering och transformering i Python
Meddelandemönster, transformeringar och avancerad felhantering
CI/CD, Git och DevOps-arbetssätt
Säkerhetsaspekter inom integration, t.ex. certifikat, autentisering, loggning och behörighetsstyrning
Offentlig verksamhet och krav kopplat till GDPR, informationssäkerhet och spårbarhet
Vi vill att du som söker har universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap och datavetenskap, alternativt har du annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du kan ta till dig information och facklitteratur inom området på engelska.
Important information in English:
This job requires good skills in Swedish, both written and spoken.
Vi erbjuder dig
Vi är stolta över vårt goda arbetsklimat, vi månar om att det ska finnas balans mellan arbetsliv och privatliv och tillsammans har vi dessutom roligt på jobbet. Vi är dedikerade till att skapa en arbetsmiljö där kreativitet och initiativ välkomnas, och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vår gemensamma framgång. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt.
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. Det här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringen
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och ber dig därför planera din tillgänglighet även under annonseringsperioden.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens nio förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bytaregatan 9 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Jimmy Jansson, enhetschef Jimmy.Jansson@lund.se 070-2995172 Jobbnummer
9873116