Integrationshandläggare till Arbetsmarknadstorget, Arbete och försörjning
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Sociala jobb / Sundsvall Visa alla sociala jobb i Sundsvall
2026-01-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) består av Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; Arbete och försörjning, Barn, unga och familj, Missbruk psykisk ohälsa och Vuxenutbildning.
Inom verksamhetsområdet Arbete och försörjning har vi ett stort fokus på att ge de kommuninvånare vi hjälper det stöd de behöver för att kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. En av våra styrkor är att arbeta tillsammans i tvärprofessionella team kring våra deltagare. Vår personal behöver ha en tät samverkan med varandra för att vi ska kunna lyckas med vårt gemensamma uppdrag.
Vi söker nu en integrationshandläggare till Integrationsteamet. Här kommer du att ingå i en arbetsgrupp bestående av olika professioner och kompetenser med fokus på uppdraget. Arbetet leds av enhetschef och samordnare och på enheten finns även en integrationsvägledare två integrationshandläggare, tre socialsekreterare för ekonomiskt bistånd och en administratör. På Integrationsteamet vill vi ge personer som möter oss det stöd och den omsorg de behöver för att nå självständighet i det svenska samhället.
Så här bidrar du i rollen som integrationshandläggare
Som integrationshandläggare kommer dina arbetsuppgifter att bestå i att ta emot nyanlända som anvisats till kommunen via Migrationsverket. Du förväntas också vägleda, informera och stödja människor in i det svenska samhället. I ditt arbete kommer du även att utforma individuella planer och samverka med bland annat socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och SFI för att etableringstiden ska bli så värdefull och effektiv som möjligt.
För att lyckas i rollen som integrationshandläggare krävs goda kommunikativa förmågor och en stark förmåga att samarbeta i team. Du är lösningsfokuserad och strukturerad samtidigt som du är drivande och tar initiativ för att nå verksamhetens mål.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker behöver ha en minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Det är meriterande om du har grundutbildning i Motiverande samtal.
Vi vill också att du har erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen nyanlända/utrikesfödda.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med mottagning av nyanlända och/eller erfarenhet av integrationsarbete. Du har kännedom om asyl- och migrationsprocessen. Du har kulturkompetens och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du är väl förtrogen med det svenska samhällssystemet och har tidigare erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och god förmåga att samverka väl med andra förvaltningar, myndigheter och externa kontakter.
Rollen kräver också att du är flexibel. Integrationsområdet är nämligen i förändring och lagändringar kommer att genomföras, vilket kan komma att påverka ditt dagliga arbete. Detta kommer att ställa krav på din förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du behöver också vara lyhörd med förståelse och respekt för dem du möter och deras olika förutsättningar och erfarenheter.
Du behöver ha goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då en del administration ingår i tjänsterna. Det är meriterande om du talar ett eller flera språk från utomeuropeiska regioner.
Du behöver också ha god datavana och grundläggande kunskaper i de vanligaste Officeprogrammen.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av verksamhetssystemen Treserva och/eller Lifecare.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
