Instrumentmontör med inriktning mekanik eller rör
Inac Process AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Norrköping
2025-09-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inac Process AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
eller i hela Sverige
Tycker du om variation där du får se olika arbetsplatser, få erfarenhet av olika intressanta projekt och träffa nya människor? Är du dessutom teknikintresserad och vill ha möjligheten att utvecklas? Då ska du jobba hos oss! UPPDRAGET Vill du arbeta i en autonom och lokal affärsenhet där hållbarhet har stått i fokus sedan verksamhetens start? För Actemium är sambandet mellan affärsnytta och samhällsnytta självklart. Vi skapar värde för våra kunder samtidigt som vi samverkar med samhället och bidrar till en bättre miljö. Det är detta vi kallar hållbarhet.
Vi är en helhetsleverantör som erbjuder instrument och processmontage, instrumentteknik och fiber- och nätverksteknik till industri- och processanläggningar. Våra kunder finns i hela Sverige, så som processindustrier inom papper & massa, läkemedel och kraftvärme.
Vi är med våra kunder från projektledning och projektgenomförande till leverans av utrustning, montage och service. Som instrumentmontör hos oss får du ett omväxlande och intressant arbete. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med montage av processinstrumentering, mekaniskt arbete, skydds och impulsrörsinstallation, kabelförläggning och inkoppling ute hos våra kunder.
Vi är i en stark tillväxtfas med många intressanta projekt och vi söker fler duktiga medarbetare till våra verksamheter. Vi har verksamhet i bland annat Norrköping, Gävle, Kalmar och Karlstad. Vi söker nu fler duktiga medarbetare till Norrköping med omnejd, då vi utför arbete i hela Sverige finns det möjlighet att även bo på andra orter.
Vi är ett kompetent team som idag består av 39 duktiga montörer, tekniker, montageledare och projektledare.
VEM ÄR DU? Dina meriter är viktiga när vi rekryterar ny kompetens, men hos oss spelar din personlighet, attityd, engagemang och potential en minst lika stor roll.
I denna rekrytering söker vi både dig som är i början av ditt yrkesliv samt dig som har flerårig erfarenhet och vill bidra med ditt kunnande. Vi tror att du har en gymnasieutbildning med inriktning VVS eller mekanisk inriktning, alternativt att du har likvärdig erfarenhet. Du är intresserad och kunnig inom VVS och/eller mekaniskt arbete.
Vi fäster stor vikt vid din förmåga att samverka i grupp, kommunicera och ge god service åt våra kunder. För att lyckas i rollen är du en person med starkt personligt driv, engagemang med god samarbetsförmåga som trivs att arbeta både i grupp och självständigt med frihet under ansvar. B-körkort är ett krav. VÅRT ERBJUDANDE Som instrumentmontör hos oss ges du stor möjlighet att påverka ditt arbete, dess innehåll och din egen utveckling. Genom våra spännande projekt i hela landet kan vi erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder även möjligheter till dig som är driven och vill ta ansvar att växa in i nya uppdrag. Du kommer att arbeta tillsammans med ett gott gäng kollegor, att ha kul och trivas på jobbet är viktigt för oss!
Vill du veta mer? Kontakta avdelningschef Mikael Larsson, tfn 070-2374265 och besök gärna vår hemsida https://www.actemium.com/.
Låter det intressant? Sista ansökningsdag är 10 oktober. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag! Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag- Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om ytterligare annonserings- och rekryteringshjälp. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inac Process AB
(org.nr 556675-2332), http://www.actemium.se Arbetsplats
Actemium Kontakt
Mikael Larsson mikael.larsson@inac.se Jobbnummer
9497040