Instruktörer till babysim, simskola eller vattengymnastik.
Är du en glad och positiv person som tycker om vatten och att arbeta självständigt och pedagogiskt? Vill du bli en del av Vattenhusets arbete i att utöka simkunskap och vattenvana?
Då ska du absolut skicka din ansökan till oss!
Vi rekryterar nu personal för att jobba eftermiddagar och/eller helger. Vi finns på 8 anläggningar i Storstockholm. Här söker vi personal till Tyresö på helger inom babysim och/eller simskola. Fördel om man vill arbeta flera pass eller kombinera vårt arbete med studier. Vi kommer överens om vad som passar dig.
Passen är oftast mellan 3,5h till 4,5h per pass i vattnet. Man har alltid betalt före och efter för förberedelser.
Tillträde till utbildning omgående och start för arbete.
Vill du veta mer så går det bra att ringa eller maila oss eller bara skicka in din CV så pratar vi mer på en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: Katarina@vattenhuset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tyresö".
