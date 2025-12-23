Instruktörer OR4-5 till utbildningskonsult - Sjukhusbataljonen
Är du soldat och brinner för att utbilda andra? Sjukhusbataljonen söker soldatinstruktörer till kompani som genomför värnpliktsutbildning.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Vårt uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Förbandet genomför även värnpliktsutbildning. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, soldater och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som instruktör (OR4-5) vid en av plutonerna på utbildningskompaniet är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att genomföra utbildning inom de olika områdena av värnplikt. Kompaniet utbildar årligen 140 värnpliktiga inom områdena logistik, samband/ledning, sjuktransport, närskydd och sjukvård.
I arbetsuppgifterna som instruktör ingår exempelvis att:
• Planera och genomföra grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildning.
• Deltaga vid övningsverksamhet vid bataljonen.

Publiceringsdatum
2025-12-23

Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt/GMU med godkända betyg
• Genomförd GBU och FGBU med godkända betyg
• B-körkort
• Svensk medborgare
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Utnämnd lägst OR4 med god prognos mot OR5
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning GKÖLAK
• Bakgrund inom samband/ledning, logistik, sjukvård eller sjuktransport
• Tyngre behörigheter fordon

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har hög arbetskapacitet, en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst OR4
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
Upplysningar om befattningen
Aron Gometz, tel FM växel: 010-829 20 00
Information om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 010-829 20 00
julia.ahsberg@mil.se
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under perioden.
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
. Så ansöker du
