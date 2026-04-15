Instruktörer (officer) till utbildningskompaniet - Sjukhusbataljonen
2026-04-15
Tycker du om att utbilda andra? Sjukhusbataljonen söker officersinstruktörer till kompani som genomför värnpliktsutbildning.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Vårt uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Förbandet genomför även värnpliktsutbildning. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, soldater och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som instruktör (OR6-7) vid en av plutonerna på utbildningskompaniet är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att genomföra utbildning inom de olika områdena av värnplikten.
Kompaniet utbildar årligen 140 värnpliktiga inom områdena logistik, samband/ledning, sjuktransport, närskydd och sjukvård.
I arbetsuppgifterna som instruktör ingår exempelvis att:
Planera och genomföra grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildning.
Deltaga vid övningsverksamhet vid bataljonen.
Godkänd specialistofficersexamen OR6-7
B-körkort
Svensk medborgare
Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Utbildning GKÖLAK
Utbildning SUSA
Officersutbildning med inriktning samband/ledning, sjukvård, förnödenhetsförsörjning, teknik alternativt markstridsofficer med påbyggda kurser inom dessa områden
Meriterande kvalifikationer
Tyngre behörigheter fordon
Instruktörsutbildning inom följande områden: Fordonsinstruktör, Förnödenhetsförsörjningsinstruktör, Vatteninstruktör, Förplägnadsinstruktör, Sjukvårdsinstruktör, Skyddsvaktsinstruktör, TOS instruktör, Närkampsinstruktör, Kastledare Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har hög arbetskapacitet, en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst OR6
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
Upplysningar om befattningen
Aron Gometz, tel FM växel: 08 - 788 75 00
Information om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 08 - 788 75 00FomedC-Sjhbat-S1@mil.se
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, mailto:forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
