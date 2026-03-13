Instruktör till Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands Räddningstjänstförbund / Pedagogjobb / Östersund Visa alla pedagogjobb i Östersund
2026-03-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtlands Räddningstjänstförbund i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
För att möta räddningstjänstens behov söker vi nu två medarbetare som primärt arbetar med intern utbildning av våra deltidsbrandmän (RiB). I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla utbildningsinsatser som stärker kompetens, säkerhet och kvalitet i vår operativa verksamhet. Du bidrar även till kvalitetssäkring av övningsmaterial samt ger stöd till kollegor inom enheten kring metodik, struktur och genomförande av utbildning. Extern utbildning kan förekomma som en del av uppdraget.
Intern utbildning är ett strategiskt viktigt område för vår räddningstjänst och har stor betydelse för både kvalitet, säkerhet och utveckling i verksamheten. Genom strukturerad och verksamhetsnära utbildning stärks våra deltidsbrandmän (RiB) i sitt uppdrag, vilket bidrar till tryggare insatser, bättre samverkan och ökad professionalism i hela organisationen.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter, där du får möjlighet att jobba praktiskt med utbildningsverksamhet som instruktör. Som en naturlig del av din roll kommer kompetensutveckling vara centralt där du själv även kommer få möjlighet att vidareutvecklas inom räddningstjänstens verksamhet.
I rollen som instruktör arbetar du på vårt övningsfält med att planera, genomföra och utveckla utbildningar inom räddningstjänstens ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på intern utbildning av våra deltidsbrandmän (RiB), där du ansvarar för grundutbildning, fortbildning och övningsverksamhet kopplat till den operativa verksamheten. Du är även delaktig i övningar och utbildningar för våra heltidsbrandmän, vilket ger en bred kontakt med verksamheten.
Utöver RiB-utbildning bedriver vi även Grib-utbildning samt viss extern utbildning för exempelvis företag, organisationer och samarbetspartners. Som instruktör bidrar du både praktiskt och pedagogiskt till att säkerställa kvalitet, säkerhet och utveckling i våra utbildningar. I uppdraget ingår även arbete med underhåll och utveckling av övningsområdet, återställning och hantering av materiel samt förberedelser inför kommande utbildningar och övningar.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänst och förebyggandeverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor i samtliga åtta kommuner i Jämtlands län. Vi har 35 brandstationer och 9 räddningsvärn, de allra flesta av våra cirka 600 medarbetare är brandmän i beredskapstjänst. Vår heltidspersonal har vi främst på brandstationen i Östersund, men även på vårt övningsområde Furulund som kommer vara din huvudsakliga arbetsplats.
Vårt erbjudande
Jämtlands Räddningstjänstförbund erbjuder en välkomnande, professionell och pålitlig kultur. Vi provar gärna nya idéer och utvecklar våra arbetssätt. Som anställd på räddningstjänsten får du friskvårdstid under arbetstid, fria arbetskläder och goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv. All personal omfattas givetvis av kollektivavtal.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad, ansvarstagande och självgående. Samtidigt kan du samarbeta brett inom organisationen och ta in flera perspektiv. Rollen innebär stort eget ansvar och kräver en trygghet i att kunna arbeta utifrån uppsatta mål. Eftersom arbetet innebär att hålla utbildningar och leda övningar behöver du även känna dig bekväm med att tala inför grupper och förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt. Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst ser vi att du har ett intresse för lärande och utveckling samt trivs i en roll där du bidrar till andras kompetensutveckling.
Dessutom har du:
Gått Grib och/eller SMO eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkortsbehörighet B
Goda IT-kunskaper på grundläggande nivå
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att praktiskt och teoretiskt undervisa eller leda utbildning inför grupp.
Instruktörsutbildningar relaterade till räddningstjänst, exempelvis HLR.
Körkortsbehörighet C
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Jämtlands Räddningstjänstförbund har som mål att öka mångfalden. Vi värdesätter därför den kompetens som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
Anställningsvillkor
Lön och tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas de första 6 månaderna.
Din huvudsakliga anställningsort kommer att vara Östersund/Furulund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: rekrytering@rtjamtland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Instruktör, intern"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1560), https://www.rtjamtland.se/
Furulund 118 (visa karta
)
831 91 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Jämtland Kontakt
Kommunal
Jonas Björid jonas.bjorid@rtjamtland.se Jobbnummer
9795010