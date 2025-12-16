Instruktör till 313. Grundutbildningskompaniet på Helikopterflottiljen
2025-12-16
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu blivande kollegor för att stärka upp vårt team!
313. Grundutbildningskompaniet
313. Grundutbildningskompaniets huvuduppgifter är att utbilda Helikopterflottiljens värnpliktiga. Under hösten grundutbildar kompaniet de värnpliktiga för att under våren utbilda på de olika befattningar som finns inom flottiljen; flygbassäk, markförsvar, ammunitionsröjning, sjukvård, logistik, drivmedel, förplägnad, samband/ledning, stab, räddning, fälthållning, flygmekaniker, markmekaniker. Kompaniet deltar i 31.Flygbasbataljonens övningsserie, Försvarsmaktens gemensamma övningar samt Flygvapnets slutövningar för värnpliktiga. Kompaniet genomför även årlig högvakt av de Kungliga slotten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som instruktör innebär att du, som en del av ett plutonslag, planerar och genomför utbildning av värnpliktiga. Tjänsten är varierad och kommer att bedrivas både vid förbandet samt vid övnings- och skjutfält. Du kommer att utvecklas i din roll som instruktör i Försvarsmakten och ges möjlighet att leda utbildning så som grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildning. Tjänsten innefattar även truppföring i befattning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer även bestå av:
• Att utbilda och instruera värnpliktiga inom grundläggande soldatutbildning
• Planera och genomföra övningar
• Kontinuerlig träning för att utveckla personlig färdighet
• Delta i och truppföra under förbandets övningar
• Vid behov gå yrkesbefälskurser
Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Godkänd officersutbildning (OP/SOU/SOFU/ROU/RSOU)
Dina personliga egenskaper
Som person är du social, har lätt att få kontakt och samarbeta med andra. Du är ansvarstagande, har stor initiativförmåga samt strävar efter att utvecklas som instruktör och tycker om att utbilda. Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hög arbetsbelastning samt innehar förmåga att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt. Dessutom är du ett föredöme för värnpliktiga och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• SUSA
• Skjutinstruktör
• Militärt förarbevis TLB eller TPTGB
• Sjukvårdsinstruktör (TOS/CLS)
• SERE Instruktör
• Kastledare HGR
• Skyddsvaktsinstruktör
• Närkampsinstruktör
• Instruktör kulspruta 90, 58, pansarskott m/86
• Instruktör GRG M18
• CBRN instruktör
• Testledare fysiskt stridsvärde
• Tidigare erfarenheter i rollen som instruktör vid grundutbildning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas. Militär befattning (OF1/SO6).
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping med placering i tjänstgöringsort Borensberg (Kvarn)
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
C 313.Grundutbildningskompaniet, Kn Robert Daremo 013-28 30 00 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28.
Intervjuer sker enligt överenskommelse. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt 2st referenser, gärna tidigare chefer.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
