Instruktör/stödsoldat (GSS/K) till Flygbassäkkompaniet F 21
Försvarsmakten / Militärjobb / Luleå Visa alla militärjobb i Luleå
2026-02-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Rekryterande enhet
Flygbassäkerhetskompaniet F 21 består av två flygbassäkerhetsplutoner, en markförsvarspluton, en motmedelspluton och en bevakningspluton som löser uppgiften IBSS (Insatsberedd skyddsstyrka). Kompaniets huvuduppgifter är att utbilda och krigsplacera värnpliktiga samt upprätthålla och utveckla förmågan till försvar mot markhot.
Befattningsbeskrivning
Flygbassäkerhetskompaniet söker fyra instruktörer/stödsoldater till grundutbildning av värnpliktiga markförsvarssoldater eller flygbassäkerhetssoldater. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• Stödja plutonsledningen vid planering och genomförande
• Ansvara för lättare utbildningspass
• Biträde plutonsledningen vid utbildning
• Ansvara för och leda vård av utrustning och materiel
Flygbassäkerhetsplutonens huvuduppgifter är att skydda flygstridskrafterna, dess personal, materiel och verksamhet; detta genom att upptäcka, lokalisera och bekämpa säkerhetshotande verksamhet genom metoderna fast och rörlig spaning. Säkerhetsförbandets kännetecken och viktigaste sensor är patrullhunden och dess förare; det är hunden som möjliggör stridstekniken. Som komplement används handburna tekniska sensorer, exempelvis IRV-kameror.
Markförsvarsplutonens huvuduppgifter är att skydda flygbasen genom bevaka och försvara av viktiga objekt. Plutonen har även förmåga att slå en upptäckt fiende. Samtliga befattningar på plutonen är stridande. På plutonen finns över förmåga till inhämtning via MRPAS samt CUAS-förmåga.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning
• Fysisk uthållighet och styrka (minst 300 p multitest och max 12:00 min fälttestet)
• Körkort lägst B
• Godkänd skyddsvaktsutbildning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Självgående - du klarar av att lösa enklare uppgifter utan stöd.
• Ansvarstagande - dina prestationer kommer direkt av speglas på hur de värnpliktiga utvecklas.
• Social - du är ödmjuk inför individer olika förutsättningar och det återspeglar dina handlingar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst, exempelvis säkerhets-/jägare-/spanings-/skyttesoldat
• Förarbevis på exempelvis minibuss, L/Tptgb, terränghjuling, skoter, lastbil
• Instruktör TOS
• GKÖLAK alternativ skjutledare bana
• Närkampsinstruktör
• TU-utbildning
• Instruktör inom CBRN eller brand Övrig information
Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Individuell lönesättning enl. gällande avtal.
Tillträde senast 20 juli 2026 eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Arbetsort Luleå.
Fyra (4) tjänster utlyses.
Telefonintervjuer sker löpande. Fystester, professionsintervju och säkerhetsprövning kommer ske på F 21 under helgen v. 616.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Ställföreträdande kompanichef Fredrik Lindblad.
Sektionschef S1 Sophia Wennberg
Fackliga representanter: OF F 21, OFR/S, SEKO, SACO
Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 23 mars 2026. Din ansökan ska innehålla CV med bild och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Ansökan ska även innehålla betyg/intyg om militär grundutbildning (värnplikt, GMU eller motsvarande).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753939