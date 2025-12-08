Instruktör maskin och lantbruk till Gamlebygymnasiet
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Västervik Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Västervik
Om tjänsten
Arbetet innebär spännande och varierande uppgifter där du som instruktör inom teknik och lantbruk är delaktig i undervisningen i teknik- och lantbruksämnen. Det innebär att du självständigt eller tillsammans med andra instruerar eleverna i t ex traktorkörning, höst-och vårbruk, service- och reparationsmoment. Du är en viktig del av skolans pedagogiska team och bidrar till att eleverna utvecklar både praktiska yrkeskunskaper och ett säkert förhållningssätt till arbetet. Du samarbetar med skolans lärare inom lantbruk och anläggningsmaskin och deltar i utvecklingsarbetet på lantbruksutbildningen.
I rollen ansvarar du även för delar av skolans maskinpark inom lantbruksutbildningen. I tjänsten ingår också viss reparation och service av skolans maskiner och utrustning och hantering av kontakter gällande större reparationer och service.
Om dig
Vi söker dig som tycker om ungdomar och trivs i rollen att leda andra till utveckling. Du är självständig och strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Du har ett starkt säkerhetstänk och är pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Du har förmåga att inspirera och engagera ungdomar och ett stort intresse för att lära ut. Du har viss vana av datorer och kan följa upp och rapportera resultat med hjälp av digitala verktyg.
Vi erbjuder
Gamlebygymnasiet är en liten skola med ett stort hjärta som klappar för gröna näringar. Vi är ett naturbruksgymnasium med riksintag för elever som tycker om djur, natur maskiner och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier. Alla våra utbildningar ger eleven valmöjlighet att börja jobba direkt efter studenten alternativt läsa vidare på universitet eller högskola. Skolan präglas av en härlig gemenskap såväl elever emellan som mellan elever och personal. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett roligt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.
Kvalifikationer:
God maskinförarvana och kompetens inom reparation av lantbruks- maskiner. Erfarenhet av traktor och lastmaskin primärt.
Erfarenhet av branschen genom arbete inom lantbruket.
Meriterande är också erfarenhet av arbete med ungdomar.
B-körkort är ett krav.
Yrkesbevis från TYA/BYN för truck och lastmaskin är meriterande. Även svets, BE, CE och ADR.
Tillträdesdatum 2026-03-30 eller efter överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning.
Sista ansökningsdatum 2026-01-11 Vi kan komma att behandla ansökningarna löpande. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Märta Jensen, 073-414 21 51 marta.jensen@gamlebygymnasiet.nu
Välkommen med din ansökan!
Om Gamlebygymnasiet
Gamlebygymnasiet ligger i en naturskön miljö med närhet till Gamleby centrum och nära kommunikationer ca 2 mil norr om Västervik. Med ca 50 medarbetare och 200 elever, varav drygt hälften bor på skolans internat, är skolan en dynamisk och levande plats för lärande inom de gröna näringarna. Vi har ett tätt samarbete med våra systerskolor, Naturbruksgymnasiet i Kalmar och Ingelstadgymnasiet.
Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet.
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi cirka 30 000 medlemmar och cirka 7000 medarbetare. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft till landsbygdens näringar driver vi sju naturbruksgymnasier. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största hushållningssällskap. Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete med mera. Vi har cirka 2 500 medlemmar, omsätter omkring 250 miljoner kronor per år och är drygt 250 anställda. Våra skolor är Ingelstadgymnasiet, Gamlebygymnasiet och Naturbruksgymnasiet Kalmar.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
