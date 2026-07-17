Instruktör/lärare med pedagogiskt fokus till kärnkraftsutbildning
Vattenfall AB / Fysikjobb / Östhammar Visa alla fysikjobb i Östhammar
2026-07-17
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Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag.
Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du vara med och forma KSUs utveckling, bidra och säkerställa kompetens för framtidens kärnkraft? Bli en del av vårt team!
KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal genom såväl teoretisk utbildning som praktisk träning i fullskalesimulatorer. Företaget befinner sig i utvecklingsfas och vi ser en spännande framtid för att säkerställa kompetens för långsiktig och ny kärnkraftsdrift.
Verksamheten bedrivs från vårt huvudkontor som ligger i Nyköping samt från våra träningsanläggningar som ligger i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. KSU, med ca 180 anställda, delägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB och ingår i Vattenfallkoncernen, Business Unit Vattenfall Power Solutions, VPS.
Du kliver in i en spännande tid och får möjligheten att var en viktig kugge att skapa KSUs framtid för att bidra till hållbar framtid och kompetens för framtidens kärnkraft.
Hos oss blir du en del av en enhet bestående av två nya grupper, Digital Metodik och Gemensam Utbildning som fungerar som ett centralt stöd för kompetensutveckling och utbildning inom KSU. Vi ansvarar för utvecklingen av utbildningar för hela svenska kärnkraftsbranschen och arbetar aktivt med att stärka kvalitet, pedagogik och digitalt lärande. Genom vårt arbete bidrar vi även till att forma strategi för digital kompetensutveckling bland våra instruktörer.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som instruktör/lärare hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du planerar, utvecklar och genomför utbildningar för flera olika målgrupper – både internt och externt.
Du kommer att hålla kurser som ingår i vårt kursutbud, där vi ansvarar för utbildningar riktade mot de svenska kärnkraftverken. Det omfattar bland annat utbildning för internlärare, handledarutbildning samt övergripande utbildningar inom kärnkraft. Det kan handla om att skapa förståelse för hur kärnkraftverk är uppbyggda, förmedla grundläggande tekniska principer eller beskriva hur material och komponenter påverkas och åldras över tid.
En viktig del av uppdraget är också att utbilda våra medarbetare internt. Du bidrar både som resurs i vårt utbildningsprogram för instruktörer och genom att hålla interna pedagogiska utbildningar. I rollen ingår även att stödja och kvalitetssäkra deras utveckling, exempelvis i samband med certifieringar.
Vidare innebär rollen att du även utbildar och samarbetar med våra externa kunder, samt bidrar till utvecklingen av vårt utbildningsutbud.
Som instruktör är du en viktig pedagogisk resurs som stöttar och coachar deltagare i deras lärande. Du arbetar med varierade arbetssätt – från klassrumsundervisning till digitala verktyg och interaktiva metoder – för att skapa engagerande och effektiva utbildningar.
Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt utveckla våra arbetssätt och ser gärna att du bidrar med idéer och nytänkande kring hur vi kan använda pedagogik och digitalisering för att möta framtidens kompetensbehov.
Kravspecifikation
Din bakgrund
Erfarenhet från kärnkraftsbranschen eller annan tekniskt avancerad verksamhet ses som meriterande. Om du har en pedagogisk bakgrund, till exempel som gymnasielärare med teknikintresse är det en fördel.
Intresse för, och gärna erfarenhet av, att utbilda, handleda eller leda lärande
God pedagogisk förmåga och vana att förklara komplexa sammanhang på ett begripligt sätt
Intresse för att utveckla utbildningar och möta olika kunders behov
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete, utbildningsutveckling, arbete med certifieringar eller att arbeta med olika målgrupper – från interna medarbetare till externa kunder.
Som person söker vi dig som har ett starkt engagemang för lärande och utveckling av människor. Du är pedagogisk, kommunikativ och har god förmåga att anpassa ditt budskap efter målgrupp och sammanhang.
Du trivs i en roll där du får ta initiativ, ta ansvar och samarbeta med andra. Din nyfikenhet och vilja att utvecklas gör att du gärna testar nya arbetssätt och bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vidare ser vi att du är strukturerad och kvalitetsmedveten, samtidigt som du är flexibel och trygg i att hantera olika typer av utbildningssituationer. Du bidrar till en öppen och inkluderande arbetsmiljö där kunskapsdelning och samarbete står i fokus.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Forsmark. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10004983