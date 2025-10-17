Instruktör (lärare) med inriktning el och automation
2025-10-17
Har du ett genuint engagemang för teknik och vill vara med och forma framtidens sjöfarare?
Vår verksamhet växer, och vi söker nu en ny kollega till enheten för teknisk och maritim ledning vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) på Chalmers.
Vi söker dig med erfarenhet inom el, automation och styr- och reglerteknik som trivs i en undervisande roll och som vill dela med dig av din kunskap. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö där samarbete, initiativkraft och kompetensutveckling står i centrum.
Enheten för teknisk och maritim ledning består av cirka 15 engagerade lärare med kompetens inom maskin- och elteknik, maritimt management, juridik och sjötransportteknik. Vi ansvarar för både grundläggande och avancerade kurser inom sjöfartsutbildningar samt fortbildning för yrkesverksamma sjöbefäl.
Undervisningen bedrivs med moderna simulatorer och i nyrenoverade laborationslokaler på Lindholmen, där praktiska moment är en viktig del av lärandet.
Om rollen
Du blir en del av ett team med tre instruktörer som tillsammans ansvarar för undervisningen inom el och automation samt för drift och utveckling av våra laborationslokaler.
Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetens, och du får stort utrymme att påverka och utveckla undervisningen.
I rollen planerar, genomför och följer du upp kurser för både Chalmers studenter och externa deltagare. Undervisningen sker framför allt på svenska och omfattar föreläsningar, praktiska övningar, simulatorträning, projektarbeten och studiebesök.
För att trivas hos oss behöver du ha ett genuint intresse för undervisning och lärande och uppskatta att vara en närvarande del av studenternas utveckling. Eftersom arbetet är förlagt till våra lokaler på Lindholmen behöver du kunna arbeta på plats och bo inom pendlingsavstånd till Göteborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet inom el och/eller automation
• Pedagogisk erfarenhet från arbetsliv eller ideell verksamhet
• Högskoleexamen (minst 180 hp) med inriktning mot el och automation, till exempel sjöingenjör, driftingenjör, högskole- eller civilingenjör.
Meriterande är om du har:
* Kunskaper inom styr- och reglerteknik
* Erfarenhet av högspänningsanläggningarDina personliga egenskaper
Du är självgående och engagerad, med god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska. Trygg i din yrkesroll och motiveras av att inspirera andra. Samarbete och ansvarstagande är en naturlig del av ditt arbetssätt, liksom ett långsiktigt engagemang för utbildning och utveckling.
Din bakgrund kan vara inom industrin, gymnasieskolan eller från sjöfarten - viktigast är din vilja att dela med dig av din kunskap.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid med placering på Lindholmen i Göteborg.
Vad vi erbjuder
Chalmers är en arbetsplats som värdesätter kompetensutveckling. Du får en individuell utvecklingsplan med både pedagogisk och ämnesinriktad fortbildning. Här får du möjlighet att växa både som lärare och som teknikspecialist.
Våra värdeord - öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet - genomsyrar vår arbetsmiljö och vårt sätt att samarbeta.
Så ansöker du
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
• CV
• Personligt brev (1-2 sidor)
• Övrigt (valfritt) - eventuella intyg, betyg etc.
Referenser lämnas vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 16 november, 2025
Vid frågor, vänligen kontakta:
Olle Lindmark, Maritima studier olle.lindmark@chalmers.se
031-772 26 45
Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering.
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola AB
