Instruktör inom kök till Tranellska gymnasiet
Vill du arbeta i en kreativ miljö och utbilda framtidens medarbetare till besöksnäringen? Vi söker dig som tillsammans med oss vill ge våra elever möjlighet till ett lärande som bygger på delaktighet, inflytande och personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du huvudsakligen undervisa på introduktionsprogrammet inom kök och servering, men även andra program och delar av vår verksamhet kan bli aktuell. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare inom kök och servering. Du har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom kök och servering och du besitter goda kunskaper inom service. Du har kunskap om modern gastronomi, hållbarhet och miljö som är relaterat till branschen samt goda kunskaper i entreprenörskap. Dessutom har du goda kunskaper i mathantverk och dess tillverkning och om modern matsalshantverk och drycker. Vi ser även att du har goda kunskaper av arbete med elever inom yrket och har du erfarenhet från liknande tjänst ser vi det som positivt.Du är en person som ser möjligheter och är van att ta initiativ. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är trygg i din roll och har ett stort intresse för att arbeta med ungdomar och vuxna. Du är flexibel i din undervisning och är bra på att motivera och anpassa din undervisning. Vi ser att du är självständig i ditt arbete samtidigt som du trivs i samarbete med dina kollegor.
Vi erbjuder
Tranellska är en del av Västerås stad skolverksamheter, vi är den mest erfarna utbildningsanordnaren inom hotell-, turism-, restaurang- och bageri. Här studerar cirka 240 gymnasieelever och 40 vuxenstuderande. Vi utbildar framtidens kockar, servitörer, bagare/konditorer och medarbetare till hotell- och turismnäringen. Vi står nu inför ett fortsatt spännande utvecklingsarbete vilket förutsätter ett stort engagemang hos oss alla. Vi finns i moderna och välutrustade lokaler intill Lögarängsbadet.
Vi har ett mycket nära samarbete med branschen och näringslivet. Detta innebär att vi kan erbjuda intressanta och framtidsinriktade utbildningar till våra elever och vi är en viktig aktör i att tillgodose branschens behov av arbetskraft.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden
