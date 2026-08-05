Instruktör inom flygteknik till Edströmska gymnasiet
Västerås kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Västerås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Västerås
2026-08-05
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Hos oss får du möjlighet att använda din flygtekniska kompetens i ett nytt sammanhang och bidra till att utbilda framtidens flygtekniker. Du får vara med och påverka utbildningens innehåll och utveckling med fokus på kvalitet och branschnära erfarenhet. Vår ambition är att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt inför yrkeslivet inom flyg.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som lärare inom flygteknik har du ett viktigt uppdrag i att föra över din kunskap och yrkeserfarenhet till nästa generation. Du utbildar elever både teoretiskt och praktiskt på gymnasiet samt inom yrkeshögskolan (YH). Undervisningen bedrivs utifrån gällande läroplan (GY25) och EASA, med höga krav på kvalitet, säkerhet och struktur. Att vara lärare idag handlar om att fånga elevernas intressen och potential och utifrån det skapa en glädjefylld och utmanande undervisning på rätt nivå. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen samt bedömer elevernas kunskaper och färdigheter. Mentorskap ingår i rollen och innebär att du bygger trygga och professionella relationer med eleverna. Du ansvarar även för underhåll av utbildningsutrustning och kan komma att hålla uppdragsutbildningar.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och med god förankring i flygbranschen. Rollen innebär till stor del självstyre i planering av tid och arbetsuppgifter. Det finns utrymme att driva utveckling tillsammans med ledningsgrupp för att i ännu större utsträckning forma en skola som representerar branschen väl.
Din kompetens
Du har en utbildning inom flygteknik eller annan teknisk bakgrund med relevant erfarenhet inom flyg och goda kunskaper inom det flygtekniska området. Du har erfarenhet av arbete med civilt eller militärt luftfartygsunderhåll och det är en fördel om du innehar del-66-certifikat, MM-certifikat eller motsvarande militärt certifikat.
Du motiveras av att arbeta med att utveckla studerande och vi ser mycket positivt på om du har en yrkeslärarexamen eller annan erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Som person är du trygg och lyhörd i samarbete med andra och anpassar ditt förhållningssätt utifrån den person eller grupp du har framför dig. Du tar ansvar för ditt uppdrag genom struktur och kvalitetsmedvetenhet och är van att hantera olika digitala arbetsverktyg. Det är en fördel om du är insatt i regelverk och myndighetskrav utifrån en postholderfunktion.
För att kunna ta dig runt inom våra olika verksamheter behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Edströmska gymnasium har cirka 450 ungdomsstuderande och 100 vuxenstuderande. Vi erbjuder gymnasie- och vuxenutbildningar samt YH-utbildning inom flyg. Inom vår gymnasieverksamhet erbjuder vi utbildning som förbereder för arbete inom fordons-, transport-, flygmekaniker och bygg- och anläggningsbranschen.
Verksamheten har ett nära samarbete med branschen och näringslivet, särskilt i Västmanlands län, vilket skapar goda förutsättningar för branschnära och aktuella utbildningar. I rollen finns möjlighet till långsiktig utveckling och att vid behov läsa in någon form av pedagogisk examen delvis under arbetstid. Vi värderar kompetensutveckling för att hålla oss uppdaterade inom både utbildning och flygteknik.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarri%C3%A4r)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se +4621394438 Jobbnummer
10023230