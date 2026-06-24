Instruktör i Massage. Grillska Gymnasiet Uppsala
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2026-06-24
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Är du utbildad massör och intresserad av att arbeta på Grillska Gymnasiet?
Vi söker en utbildad massör till kursen Massage nivå 1. Kursen ges till en klass på barn- och fritidsprogrammet och lektionen är torsdagar 12.55-15.50 med undantag från veckorna 9-20 då eleverna är ute på APL (praktik).
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får jobba nära både kollegor och elever.
Vi söker dig som trivs att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan lärare är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Våra skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av vår idé, vår vision, vår värdegrund och åtta kännetecken. Modellen vägleder oss i vårt arbete för att bidra till våra studerandes kunskaper, personliga utveckling och lärande. Den fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling.
Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.
I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till lärarrollen såsom undervisning, planering och bedömning. Utöver ämnesspecifika arbetsuppgifter är du även mentor för en klass.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är erfaren och legitimerad gymnasielärare och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasiet.
Utöver din ämneskompetens värdesätter vi ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan inspirera och engagera eleverna.Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.Anställningsvillkor
Anställning: Tillsvidare med provanställning 6 mån eller annat beroende på behörighet.
Omfattning: 12,5%
Tillträde: 2026-08-10
Kontakt: Martin Molin
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Grillska gymnasiet Uppsala
Grillska Gymnasiet i Uppsala ligger i trivsamma lokaler i Ekebybruk. Skolan erbjuder sex olika nationella program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö.
Grillska gymnasiet i Uppsala har funnits sedan 2013 och utbildar i dag ca 350 elever inom såväl högskoleförberedande- som yrkesprogram. Vi är en mycket engagerad personalgrupp som jobbar tillsammans med fokus på elevernas kunskapsutveckling och välbefinnande.
Grillska Gymnasiet Uppsala är en familjär skola i trivsamma lokaler med goda kommunikationer i Ekeby bruk. Eleverna kan välja mellan fyra högskoleförberedande program och tre yrkesprogram. På Grillska finns Uppsalas enda traditionella frisörskola som också har egen salong.
Skolan är HBTQ-certifierad vilket innebär att personalen är utbildad i en bra arbetsmiljö och ett juste bemötande av HBTQ-personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstiftelse
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Grillska Gymnasiet Uppsala Jobbnummer
9976848