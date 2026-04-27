Instruktör i gevärsskytte på riksidrottsgymnasium
2026-04-27
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Har du en gedigen bakgrund inom gevärsskytte och erfarenhet från tävling på hög nivå? Brinner du för att utveckla nästa generation av skyttar? Riksidrottsgymnasiet söker en kunnig och inspirerande idrottsinstruktör som kan vägleda våra elever mot sportslig framgång.
Ditt nya jobb
Som idrottsinstruktör hos oss kommer du att:
Planera och genomföra träningspass inom framförallt gevärsskytte.
Coacha och utveckla elever både individuellt och i grupp.
Utforma träningsstrategier och tävlingsförberedelser med fokus på teknik och precision.
Arbeta nära skolans tränarteam för att säkerställa en professionell utbildningsmiljö.
Hålla dig uppdaterad kring aktuella träningsmetoder, säkerhet och tävlingsregler.
Ta initiativ till utveckling av träningsmetoder och verksamheten.
Bidra till en positiv och samarbetande miljö inom skolan.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Meriterande är lärarutbildning, specialidrottslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning. Även utbildningar från Riksidrottförbundet, Skyttesportsförbundet eller liknande kan vara meriterande för uppdraget.
Egen tävlingserfarenhet inom gevärsskytte på hög nivå.
God förståelse för träning, teknik och tävlingsförberedelser inom skyttesport.
God kunskap om de faktorer som påverkar den idrottsliga prestationen i ett helhetsperspektiv, exempelvis livsstil, kostens betydelse och mental träning.
Pedagogisk kompetens och erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Förmåga att motivera och inspirera elever.
Flexibilitet och en god samarbetsförmåga.
Drivkraft och initiativförmåga för att utveckla verksamheten och stötta elevernas framgångar.
Att vara drivande i arbetet innebär att du aktivt tar initiativ, är självständig och engagerad i att föra arbetet framåt. Det handlar om att inte bara utföra uppgifter som tilldelas, utan också att se möjligheter till förbättringar och utveckling.
En drivande person:
Tar initiativ - väntar inte på instruktioner utan identifierar vad som behöver göras.
Är proaktiv - förutser behov och agerar innan problem uppstår.
Söker lösningar - hittar vägar att övervinna hinder och effektivisera arbetet.
Inspirerar andra - genom sitt engagemang påverkar och motiverar kollegor.
Bidrar till utveckling - ser möjligheter att förbättra arbetsmetoder och strategier.
I rollen som idrottsinstruktör innebär det exempelvis att du inte bara följer träningsschemat, utan även föreslår nya övningar, anpassar träningen utifrån elevernas behov och initierar samarbeten för att stärka utbildningen.
Om vår skola
Aleholmsgymnasiet är en mindre gymnasieskola med ca 250 elever fördelade på åtta nationella program. Skolan bedriver även två Riksidrottsgymnasium, inom skyttesport och motocross/enduro.
Bra att veta
Tjänsten är på 20-40 %, beroende på erfarenhet och kompetens. Om du har kompetens i t.ex. annat ämne för undervisning eller annan kompetens som skolan har behov av kan sysselsättningsgraden komma att öka ytterligare. I rekryteringsarbetet kommer Svenska Skyttesportsförbundet att vara delaktiga.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Tobias Möllerström, rektor. Önskar du kontakt med en facklig representant kontaktar du Thomas Olofsson, Sveriges Lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C317531". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
576 33 SÄVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet Kontakt
Rektor
Tobias Möllerström tobias.mollerstrom@hoglandet.se 038215380
9876761