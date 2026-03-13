Instruktör (GSS/K) till utbildningskompaniet - Sjukhusbataljonen
2026-03-13
Vill du göra skillnad och bidra till Sveriges försvar? Sjukhusbataljonen söker soldatinstruktörer till utbildningskompaniet som genomför värnpliktsutbildning.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrums uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning.
Om befattningen
Som biträdande instruktör och instruktör vid en av plutonerna på utbildningskompaniet är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att genomföra utbildning inom de olika områdena av värnplikt. Kompaniet utbildar årligen 140 värnpliktiga inom områdena logistik, samband/ledning, sjuktransport, närskydd och sjukvård. I arbetsuppgifterna som biträdande instruktör och instruktör ingår exempelvis att:
• Planera och genomföra grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildning.
• Deltaga under övningsverksamhet vid bataljonen.
Utbildningskompaniet söker medarbetare till följande soldatbefattningar:
• Instruktör (OR4)
• Biträdande instruktör (OR1-3)
Tjänsterna är på nivå OR 1-4.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd värnplikt/GMU vid anställningstillfället
• B-körkort
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Svenskt medborgarskap
Specifika krav för befattning Instruktör
• Gruppbefälsutbildning - GBU
• Utnämnd lägst OR4 med god prognos mot OR5
Meriterande kvalifikationer
• FGBU
• Utbildning GKÖLAK
• Bakgrund inom samband/ledning, logistik, sjukvård eller sjuktransport
• Närkampsinstruktör
• Skyddsvaktsinstruktör
• C, CE samt övriga tyngre förarbevis
• Understödsvapen samt mörker sensorer
• Tidigare erfarenhet av att vara instruktör på värnpliktsutbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har hög arbetskapacitet, en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: GSS/K-anställning (tidsbegränsad period under 8+4 år) vilken inleds med en provanställning under 6 månader
Nivå: Lägst OR1
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: 2026-06-15
Lön: Individuell lönesättning
Rekryteringsprocess
Sökande som går vidare kommer att kallas till anställningsintervju och säkerhetsprövningsintervju.
Upplysningar om befattningen
Aron Gometz, tel FM växel: 08-788 75 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 08-788 75 00 FomedC-Sjhbat-S1@mil.se
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande:
1. CV och personligt brev: Beskriv tidigare arbetslivserfarenhet och varför du söker tjänst hos oss.
2. Referenser: Minst två referenser varav en militär chef.
3. Kopior på:
• Körkort och eventuella militära förarbevis
• Intyg på genomförd eller pågående militär grundutbildning
• Civila gymnasiebetyg
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
