Instruktör Funktionell Träning/ Hiit / Hyrox / Crossfit-Inspirerat
Fit4Fight Gym Göteborg AB
2026-03-18
Fit4Fight Gym är ett etablerat träningscenter med cirka 800 medlemmar och en stor träningsanläggning på 1 700 kvm.
Hos oss finns kampsport, funktionell träning, yoga, pilates och gym - allt i en familjär miljö med hög kvalitet och premiumkänsla. Vi har en stark gemenskap där både motionärer och mer ambitiösa tränande känner sig hemma.
Nu vill vi utveckla vår funktionella gruppträning ytterligare och söker därför nya instruktörer.
Vi söker två typer av personer:
Gruppträningsinstruktörer
Instruktörer som vill leda pass inom funktionell träning i grupp.
Exempel på träningsformer:
Hyrox-inspirerad träning
CrossFit-inspirerad träning
HIIT-pass
Funktionell styrka och kondition i gruppformat
Box Manager / ansvarig för gruppträningen
Vi söker också en person med större engagemang som vill vara med och bygga upp och utveckla gruppträningsdelen.
Den rollen kan innebära att:
Koordinera instruktörer
Bidra till programmering av pass
Vara en drivande person i utvecklingen av sektionen
Se till att verksamheten fungerar och växer
Om arbetet
Som instruktör leder du gruppträningspass i en motiverande och inspirerande miljö.
I början sker arbetet med stöd från våra befintliga instruktörer, och du får hjälp att komma in i upplägg, struktur och programmering.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av funktionell träning, CrossFit, Hyrox, HIIT eller liknande
Har lett träningspass tidigare eller har en stark egen träningsbakgrund
Är trygg i att leda grupper
Har energi, ansvarskänsla och ett genuint träningsintresse
Vill vara med och utveckla något på riktigt
Utbildning inom träning är meriterande, men personlighet, driv och erfarenhet väger tungt.
Ersättning
Arbetet är provisionsbaserat, vilket innebär att ersättningen växer i takt med att verksamheten växer.
För rätt person finns därför goda möjligheter att växa in i en större roll och bygga något riktigt bra tillsammans med oss.
Start
Omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-18Så ansöker du
Skicka en kort presentation där du berättar:
Din träningsbakgrund
Eventuell erfarenhet av att hålla pass
Om du är intresserad av instruktörsrollen eller även rollen som ansvarig (Box Manager) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: martin.lodin@fit4fightgym.se Arbetsgivare Fit4Fight Gym Göteborg AB
Lilla Regementsvägen 20 (visa karta
)
415 27 GÖTEBORG Kontakt
Martin Lodin martin.lodin@fit4fightgym.se 0708266659 Jobbnummer
