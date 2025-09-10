Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU Alnarp söker en Prefekt
Sveriges lantbruksuniversitet / Chefsjobb / Lomma Visa alla chefsjobb i Lomma
2025-09-10
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma
, Lund
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SSV) utvecklar SLU kunskap om skog och skogsekosystemen i tempererade och boreala skogar genom multidisciplinär forskning och utbildning. SSV samarbetar med intressenter med ett brett intresse för skog. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med SLU:s försöksparker, främst med försöksparkerna i Asa och Tönnersjöheden. SSV har drygt 70 anställda, varav 90 % arbetar med forskning och utbildning. Idag finns fyra forskningsgrupper på institutionen som arbetar med 1) skogsskötsel och skogsproduktion 2) naturvårdsekologi och skogshistoria 3) skoglig policy och planering 4) skogspatologi.
SSV bidrar till att våra studenter får unika kompetenser om skog, hur skogsbruket kan utvecklas på ett hållbart sätt på regional, nationell och internationell nivå samt hur både grundläggande och tillämpad vetenskap har en positiv inverkan på vår miljö, vårt samhälle och vår ekonomi. Dessutom strävar SSV efter att ha en utmärkt arbets- och studiemiljö som ger utvecklingsmöjligheter, att värna om högkvalificerade medarbetare och är en attraktiv arbetsplats.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Fakulteten för skogsvetenskap
SSV tillhör fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) som är centrum för högre utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys om skog i Sverige. Internationella rankningar visar gång på gång att forskningen vid fakulteten är världsledande. Fakulteten finns på fyra orter i landet: Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg och Alnarp. I Alnarp finns institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Fakulteten har tillgång till försöksparker över hela landet. Fakultetens ledning och kansli är baserade i Umeå.
Om jobbet
Uppdraget som prefekt innebär att på ett strategiskt och målinriktat sätt leda, förena och utveckla institutionens olika verksamheter inom forskning och utbildning och bidra till att institutionen, fakulteten och universitetet utvecklas. I arbetet ingår att kommunicera visioner och mål samt att säkerställa institutionens långsiktiga kompetensförsörjning. Med ett hållbart ledarskap verkar prefekten för att uppmärksamma behov och skeenden i omvärlden samt att skapa engagemang och en stödjande kultur i en kommunikativ miljö för medarbetare och studenter. Prefekten leder verksamheten och har ansvar för institutionens personal, ekonomi och arbetsmiljö. Till sin hjälp har prefekten en ställföreträdande prefekt samt HR- och ekonomistöd.
Du rapporterar till fakultetens dekan och arbetar tillsammans med andra prefekter nära fakultetsledningen. Prefekten formar sin egen ledningsgrupp och ingår i dekans prefektråd, samt medverkar på universitetsövergripande nivå i rektors prefektgrupp.
I sin roll som arbetsgivare har prefekten ansvar för att gällande lagar, förordningar samt att interna policyer och avtal följs. Representation internt och externt är en del av arbetet och resor förekommer i arbetet. Arbetsspråken är svenska och engelska.
Representation internt och externt är en del av arbetet.
Resor förekommer i arbetet.
Kompetensutveckling erbjuds i form av chefs- och ledarskapsutbildning (intern).
Din bakgrund Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Doktorsexamen.
• God skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
• Goda insikter i utbildnings- och forskningsfrågor.
• Goda ledaregenskaper, vilket inkluderar att med lyhördhet kunna driva operativt arbete, utvecklings- och förändringsarbete samt kommunicera strategiska beslut.
Meriterande
• Erfarenhet av verksamhetsledning i olika roller, särskilt inom komplex kunskapsintensiv verksamhet med både nationell och internationell verksamhet.
• Chefserfarenhet med arbetsledning, personal- och budgetansvar.
• Erfarenhet av att främja samarbete samt leda framgångsrika ansökningar och forskningsprojekt.
Vid tillsättningen av uppdraget tas stor hänsyn till den personliga lämpligheten för uppdraget.
Anställningen/uppdraget erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat och kombineras med att kandidaten erhåller en tillsvidareanställning på heltid vid SLU. För den som så önskar finns det möjlighet att bedriva egen forskning, handledning och delta i undervisningen på upp till 20%.
Mandatperioden är 3 år med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-10-09.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Dekan
Göran Ericsson fornamn.efternamn@slu.se +46 (0)90-786 85 08 Jobbnummer
9501086