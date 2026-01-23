Installatör/Servicetekniker till kund i Norrort
Bemannia AB (Publ.) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sigtuna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sigtuna
2026-01-23
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Sigtuna
, Österåker
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en händig och serviceinriktad Installatör/Servicetekniker till en privat kund i Norrort. Här får du en varierad vardag med kundbesök, montering av skärmar och möjlighet till fast anställning.
Om uppdraget
Vi söker nu en Installatör / Servicetekniker hos en privat kund belägen i Norrort i Stockholm. Uppdraget börjar som ett konsultuppdrag på 6 månader och därefter finns möjlighet till anställning direkt hos vår kund. Du kommer att arbeta heltid 100% och rollen innefattar att du åker runt till olika kunder och främst monterar skärmar. Vi ser att du finns tillgänglig för start snarast möjligt.
Företaget tillhandahåller servicebil i tjänsten. Tillgång till egen bil är fördelaktigt då det är enklaste sättet att ta sig till arbetsplatsen, parkering till egen bil finns tillgängligt vid arbetsplatsen. I arbetet kan resor och övernattning runt om i Norden förekomma. Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker en händig och flexibel medarbetare som även har god kommunikativ förmåga. Då du åker runt till olika kunder och installerar efter deras behov blir du en representant för företaget som värdesätter stor kundnöjdhet.
I rollen kommer du att montera skärmar, bland annat vanligt förekommande vid snabbkassor inom restaurangbranschen. Rollen innefattar även att starta upp skärmen efter montering vilket förutsätter en grundläggande kunskap av tekniskt arbete.
I arbetet förekommer tunga lyft, därav ser vi att du har en god fysisk förmåga.Kvalifikationer
Händig och bekväm med monteringsarbete
Social och serviceinriktad
Tekniskt kunnig
B-körkort
Vi söker dig som är självständig och kan ta till sig nya arbetsuppgifter. Du behöver även finnas tillgänglig för eventuella resor vid behov.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 6 feb
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
070 939 75 00
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7104450-1805215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
AB 1909 Sigtuna Stads Hotell (visa karta
)
193 30 SIGTUNA Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9701748