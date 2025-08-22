Installatör/Montör till ABB Control Room Solutions i Ryssby
ABB AB / Driftmaskinistjobb / Växjö Visa alla driftmaskinistjobb i Växjö
2025-08-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Växjö
, Alvesta
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
eller i hela Sverige
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
Roll och ansvarsområden
ABB Control Room Solutions med produktionsanläggning i Ryssby och kontor i Borås, designar, tillverkar och säljer avancerade operatörsstationer för kontrollrum speciellt designade med operatörerna i fokus, i syfte att driva produktivitet, kvalitet och säkerhet till nya nivåer. Våra produkter används inom många branscher och referenslistan är omfattande: från transport, olja och gas, kraftproduktion, gruv- och tillverkningsprocesskontroll till polis, brand- och ambulanstjänster. Du ingår i ett montageteam och rapporterar till Chef för enheten, Ulf Magnusson.
Dina ansvarsområden:
Som montör/installatör ansvarar du för att genomföra säkra och kvalitativa montage, installationer och idrifttagningar av operatörsstationer och möbler hos våra kunder.
Du monterar, packar ihop, installerar och konfigurerar på plats ute hos kund.
I tjänsten ingår resor inom både Norden och övriga värden och installationsprojektens omfattning är allt ifrån ett par timmars arbete upp till en vecka i taget.
Du bygger starka relationer till både kunder och intressenter.Publiceringsdatum2025-08-22Bakgrund
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett starkt tekniskt intresse. Dina IT kunskaper är goda.
Du har erfarenhet av arbete med montering och installation av teknisk utrustning.
Du har vana av att arbeta i kundprojekt både i grupp och självständigt.
Som person är du driven, samarbetsinriktad och lösningsorienterad, samt har en uttalad förmåga att kunna kommunicera väl, samt skapa goda relationer.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större.
Hos ABB får du förmåner som stöttar dig genom hela din karriär - i allt från hälsa till pension.
Rekryterande chef, Ulf Magnusson +4672-203 63 62 svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga kontaktpersoner Sveriges Ingenjörer: Eva Astorsdotter +4621-34 03 78; Ledarna: Lenny Larsson, +4621-32 85 47; Unionen: Krista Andersson, +4621-34 02 85.
Övriga frågor ställs till Talent Partner Anna Nordlund, +46 76-142 01 39.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 14 September, 2025. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), http://www.abb.com
Lektorsvägen 10 (visa karta
)
352 40 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö Jobbnummer
9472509