Installatör med inriktning utvändiga solskydd, Stockholm
Om jobbet
Vill du arbeta på ett expansivt & händelserikt företag med goda utvecklingsmöjligheter? Nu söker vi dig med ett stort engagemang som brinner för god service och som vill arbeta som installatör hos oss på MyWindow!
Om företaget MyWindow
MyWindow är en av de ledande aktörerna inom fönsterinredning i Sverige och ingår i ett internationellt nätverk som finns representerat i ett tiotal länder. Verksamheten startades 1984 under namnet PersiennGruppen men är idag inte längre enbart ett persiennföretag utan arbetar med ett brett koncept som omfattar all inredning för fönster - och mer därtill.
MyWindow finns idag i Stockholm och Göteborg och växer ständigt med nya mål i sikte för att leverera fönsterinredning av hög kvalitet. Företaget drivs av att ständigt skapa snygg design kombinerat med god erfarenhet för att förverkliga kundens visioner. Utveckling är något som är centralt på MyWindow och för den som visar framfötterna finns goda möjligheter till att klättra vidare inom företaget. Nu expanderar MyWindow i Stockholm och vi söker dig som vill vara med och bidra till utvecklingen.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som installatör levererar, installerar och färdigställer du installationer hos våra kunder vilka är både små & stora företag samt privatpersoner.
Du kommer installera alla våra produkter, men ha huvudfokus på utomhus produkter som tex markiser.
Du bistår företagets kunder med en högklassig service och ansvarar för att dina installationer genomförs med hög kvalitet och att de färdigställs inom utlovad tid. Din vardag kommer att omfatta alltifrån godsmottagning till installationer ute hos kund och vi kan lova dig ett roligt och omväxlande arbete.
Att du är initiativrik, lyhörd, fysiskt stark, varsam om varje produkt och har ett praktiskt handlag ser vi som förutsättningar för att lyckas i tjänsten. För att tillgodose våra kunders behov bör du ha förmåga att praktiskt, tekniskt och självständigt under ansvar arbeta med problemlösning i installationsfrågor. Meriterande är ett intresse för inredning.
Tjänsten är en heltidstjänst och du kommer att arbeta med utgångspunkt från MyWindows lager och kontor i Västra Frölunda. B-körkort är ett krav. Relevant programutbildning på gymnasienivå är meriterande.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Slutförd gymnasieutbildning (el/bygg är meriterande)
• B-körkort
• Erfarenhet av markis installation (meriterande)
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även på engelska.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker tjänsten är en positiv och glad person med en hög arbetsmoral och servicegrad mot kunder och kollegor. Du är inte rädd för att ta kontakt med människor och är en teamspelare. Du är flexibel med en lösningsfokuserad inställning och trivs i en social roll med många kontaktytor, både internt och externt.
Övrig information
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Ansökan skickas till: jobb@mywindow.se
Döp mailet med "Ansökan installatör- Stockholm"
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därav komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista dag att ansöka är 30 Juni 2026
Välkommen med din ansökan!
E-post: jobb@mywindow.se
