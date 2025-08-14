Installatör Lösullsisolering C1 / C-körkort - Norra Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
Är du en praktiskt lagd person som gillar fysiskt arbete? Då vill vi gärna att du läser den här annonsen. Isolerab söker dig som är händig, pålitlig och villig att lära sig nytt
Jobbet som lösullsinstallatör
Som lösullsinstallatör ingår du i ett härligt team av glada hantverkare som dagligen bidrar till att fler hem får ett optimalt inomhusklimat genom tilläggsisolering av vinden. Jobbet består av att åka hem till kunden, se över behovet och förbereda vinden. Ni bygger och monterar en landgång på vinden och blåser sedan lösullsisolering i hela vindsbjälklaget. För att klara jobbet behöver du inte ha arbetat med liknade uppgifter tidigare. Du genomgår vår internutbildning och introduktionsplan där vi lär dig allt du behöver kunna för att bli en fullfjädrad lösullsinstallatör.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, har initiativförmåga, är noggrann och har motivationen att utvecklas tillsammans med oss där positiv inställning och glädje är viktiga faktorer.
För att klara jobbet är C1 eller C-körkort ett krav. Inga andra formella krav på utbildning men om du har tidigare erfarenhet från byggbranschen så är det meriterande. Du behöver också ha goda svenska-kunskaper för att kunna kommunicera med våra kunder. Jobbet är på heltid och en tillsvidareanställning med månadslön.
Om Isolerab
Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Värmland och Stockholm. Vi har varit verksamma i branschen i över 14 år och levererar trygghet till villaägare genom våra lösningar och produkter.
Företaget har haft en snabb tillväxt de senaste åren och är just nu i en spännande expansionsfas, med en ljus framtid genom ytterligare tillväxt på både existerande och framtida marknader. Med fokus på att anställa rätt människor vill vi positionera oss som en av de starkaste spelarna på vår befintliga marknad och även kommande marknader.
Idag är vi över 100 anställda och söker nu lösullsinstallatörer i norra Stockholm.
Vi ser fram emot din ansökan!
Publiceringsdatum2025-08-14
Isolerab AB Huvudkontor Humanistgatan 2b 784 70 Borlänge 020-48 00 10 info@isolerab.se www.isolerab.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolerab AB
(org.nr 556848-4710), https://https://www.isolerab.se/ Arbetsplats
Isolerab Kontakt
Victor Hellgren victor.hellgren@isolerab.se 010-147 02 41 Jobbnummer
9457758