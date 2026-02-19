Installatör inom fjärrvärme och fjärrkyla sökes till kund i Göteborg
Montico HR Partner AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2026-02-19
Vår kund är med och driver det gröna skiftet och digitaliseringen framåt i omställningen till en mer hållbar framtid. Genom att optimera energianvändning, säkerställa stabil uppkoppling och utveckla pålitliga IT- och infrastrukturlösningar bidrar de till ett mer hållbart samhälle.
Som en del av en etablerad nordisk koncern har vår kund lång och bred erfarenhet av att bygga, utveckla och underhålla teknisk infrastruktur. I Sverige arbetar cirka 300 medarbetare som dagligen levererar lösningar till operatörer, byggbolag, nätägare, detaljhandel och andra samhällsviktiga aktörer.
Nu söker vår kund installationstekniker/elektriker till ett omfattande projekt inom fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet omfattar nyinstallationer samt tillhörande service- och underhållsinsatser och förväntas pågå under hela 2026.
I rollen ansvarar du för att utföra installationer enligt fastställda arbetsmoment, säkerställa korrekt montage, inkoppling och märkning samt bidra till hög driftsäkerhet, kvalitet och god kundupplevelse. Arbetet sker självständigt ute på plats, med tydliga rutiner och planerad tidsåtgång per installation.
Detta är en möjlighet för dig som trivs med servicearbete, eget ansvar och långsiktiga uppdrag i ett stabilt och välplanerat projekt med tydlig struktur och varaktighet.
Vi erbjuder:
• Anställning hos oss på Montico under hela projektets gång
• Lön enligt gällande kollektivavtal
• Arbetstid: dagtid måndag-fredag kl. 07.00-16.00
• Heltid, 100 %Dina arbetsuppgifter
• Montage och installation av FLEXU -skåp
• Installation av säkerhetsbrytare
• Installation av nätverkskabel
• Märkning av kablar
• Dragning av kablage, upp till cirka 30 meter eller mer beroende på förutsättningar
Vi söker dig som
• Har El-utbildning eller relevant certifiering
• Har ECY-certifikat
• Har erfarenhet av el- och/eller styrinstallationer
• Är van vid att arbeta självständigt och strukturerat
• Har god förståelse för kabeldragning, märkning och dokumentation
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av fjärrvärme/fjärrkyla
• Tidigare arbete med styrskåp eller FLEXUS-system
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll. Detta är ett naturligt steg för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både medarbetare och kunder.
Fast lön
