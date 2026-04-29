Installatör/Elmontör söker till projekt i Örebro
2026-04-29
Vi söker en praktiskt lagd och tekniskt intresserad installatör/elmontör som vill arbeta med elmätarkontroller i Örebro med omnejd.

Publiceringsdatum: 2026-04-29

Dina arbetsuppgifter
I rollen som elmontör ansvarar du för att kontrollera, felsöka och vid behov åtgärda installerade elmätare. Arbetet utförs strukturerat med stöd av fastställda rutiner och checklistor, där noggrannhet och kvalitet är centralt. En viktig del av tjänsten är även att dokumentera utförda kontroller och resultat på ett korrekt och tydligt sätt.Kvalifikationer
B-körkort
2-3 års erfarenhet av el-relaterat installationsarbete.
Grundläggande elkompetens (du behöver inte vara elektriker).
Förmåga att läsa och följa tekniska instruktioner.
Noggrann, självgående och ansvarstagande.
Godkänd bakgrundskontroll.
Meriterande:
APV (Arbete på väg)
ESA (Elsäkerhetsanvisningar)
AMS (Arbete med spänning)
Erfarenhet från elinstallation, industri eller tekniska montage
Erfarenhet från Försvarsmakten eller försvarsindustrin
Vi erbjuder en roll där du får arbeta nära teknik i verkliga projekt, med möjlighet att utvecklas inom installation och elmiljö.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning hos oss.
Trygga anställningsvillkor.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Om MW Field Services
Vi på MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom telekom, datacenter, el och infrastruktur samt säkerhet och övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Våra kunder verkar inom branscher som möjliggör att vårt moderna samhälle fungerar i både fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9881944