Installationstekniker sökes till MilDef i Rosersberg
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sigtuna
2025-10-07
Installationstekniker sökes till MilDef i Rosersberg!
MilDef verkar på en global marknad med världsledande taktiska IT-lösningar. De skräddarsyr IT-produkter och system gjorda för att prestera under de tuffaste av förhållanden.
De ska nu utöka deras team i Stockholm med fler installationstekniker. Du erbjuds en intressant och utvecklande roll i ett branschledande bolag som är framtidsorienterat, innovativt och inne i en mycket spännande tillväxtfas.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Hos MilDef får du arbeta med spetsteknologi och omväxlande med mekanik, tekniska apparater och elinstallationer. Deras uppdrag skiljer sig åt över tid och gör arbetet varierande och utvecklande. Ena veckan kan det handla om serieproduktion av olika system och vid andra tillfällen skapar de helt unika system utifrån rådande situation i världen.
MilDef arbetar med alla olika typer av plattformar, objekt och anläggningar och har genomfört projekt som involverar stridsfordon, stridsbåtar, ledningscontainrar och anläggningar som ledningscentraler, simulatoranläggningar mm.
Som installationstekniker hos MilDef arbetar du nära deras konstruktörer och är inblandad i hela processen i alltifrån utformning av system till konstruktion och testning.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad, din motivation och din vilja att leverera med kvalitet och i tid. Har du dessutom en vilja att utvecklas i din roll är MilDef en utmärkt match.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från en liknande roll, men det är inget krav för att lyckas i denna roll.
Du kan läsa av scheman och ritningar (el och eller mekanik).Kvalifikationer
Deras uppdrag kräver att du är vara svensk medborgare och klarar av deras säkerhetsprövning.
Resor kan förekomma i tjänsten, därav krav på körkort.Om företaget
Hos MilDef blir du en viktig del i ett positivt och innovativt team, i ett internationellt bolag i stark tillväxt som fokuserar på kunderna och är extremt kvalitetsmedvetna.
MilDef Group verkar på en global marknad med världsledande taktiska IT-lösningar. Man digitaliserar världen, specifikt där mycket står på spel, kraven är som hårdast och där tekniken måste vara oslagbar.
Ambition är att vara den mest innovativa och flexibla aktören i branschen, med en kombination av högpresterande produkter, enastående kundservice, lång erfarenhet inom de flesta ingenjörsdiscipliner och en företagsanda baserad på ärlighet, proaktivitet och integritet.
På MilDef letar man alltid efter passionerade, smarta och engagerade medarbetare som kan tillföra en ny dimension på vår resa mot framtiden. Hos MilDef kommer du att få de verktyg och det stöd du behöver för att växa, både i din profession och som person.
Mildef strävar efter en balanserad ålders- och könsfördelning samt en etnisk och kulturell mångfald.
Känner du att detta kan vara något som matchar dina erfarenheter och ambitioner, tveka inte med att skicka in en ansökan redan idag.
Rekrytering av tjänsten sker löpandes.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
