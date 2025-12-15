Installationstekniker med ECY-certifikat sökes till kund i Göteborg
2025-12-15
*
Vår kund är med och driver det gröna skiftet och digitaliseringen framåt i omställningen till en mer hållbar framtid. Genom att optimera energianvändning, säkerställa stabil uppkoppling och utveckla pålitliga IT- och infrastrukturlösningar bidrar de till ett mer hållbart samhälle.
Som en del av en etablerad nordisk koncern har vår kund lång och bred erfarenhet av att bygga, utveckla och underhålla teknisk infrastruktur. I Sverige arbetar cirka 300 medarbetare som dagligen levererar lösningar till operatörer, byggbolag, nätägare, detaljhandel och andra samhällsviktiga aktörer.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Nu söker vår kund installationstekniker/elektriker till ett omfattande projekt som förväntas pågå under hela 2026. Rollen innebär nyinstallation, löpande service och underhållsuppdrag, där du säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och god kundupplevelse.
Detta är en möjlighet för dig som trivs med servicearbete, självständigt ansvar och långsiktiga uppdrag i ett stabilt projekt med tydlig planering och varaktighet.
• Din anställning är hos oss på Montico under hela projektets gång.
• Lön enligt gällande kollektivavtal
• Dagtid måndag till fredag kl. 07.00 - 16.00
• Heltid 100%Dina arbetsuppgifter
• Elinstallationer enligt gällande föreskrifter
• Service, felsökning och underhåll
• Dokumentation av utfört arbete
• Samarbete med kollegor, projektledare och kunder
Vi söker dig som
• Har ECY-certifikat
• Har relevant utbildning och erfarenhet som installationstekniker/elektriker
• Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Trivs med kundkontakt och är serviceinriktad
• Har B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av entreprenad- eller servicearbeten
• Kunskap inom styr- och reglerteknik, larm eller nätverk
• ESA-utbildning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll. Detta är ett naturligt steg för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både medarbetare och kunder.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att vi gärna ser din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
