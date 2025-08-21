Installationstekniker - Bli en del av ett växande team i Stockholm!
Framtiden i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om Rollen
Är du en praktiskt lagd tekniker med bakgrund inom elinstallation eller fiber? Trivs du med varierande arbetsdagar, problemlösning på plats och att bidra till viktiga infrastrukturprojekt? Vi söker nu en självgående och serviceinriktad nätverks- och fibertekniker till ett engagerat team som arbetar över hela Stockholm.
Du kommer att arbeta med installation av nätverk och fiberlösningar för fastighetsägare, skolor, bibliotek, bostadsområden, kameraövervakning, laddstationer för elbilar och uttag för solceller. Arbetet är varierat och omfattar både små och stora uppdrag.
Dina Arbetsuppgifter*Installera nätverks- och fibersystem, inklusive dokumentation och rapportering
• Utföra uppdrag på plats hos olika kunder i Stockholm
• Arbeta med både offentliga och privata uppdrag
• Planera din arbetsdag, beställa material och samordna med kund
• Använda en mobilapp för att hantera uppdrag, följa rutiner och ladda upp dokumentation
• Arbeta självständigt eller i par beroende på uppdragets omfattning
• Delta i projektering på plats vid behov
• Säkerställa att installationer uppfyller säkerhets- och kvalitetskrav
• Ha kontakt med lokala kontaktpersoner och hantera tillträde till fastigheter
Vi Söker Dig Som Har
• Elutbildning (gärna med inriktning installation)
• Genomförda lärlingstimmar som elektriker
• Grundläggande kunskaper i nätverk och fiberteknik
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Observera att denna person kommer att arbeta i säkerhetsklassade uppdrag, vilket kan innebära krav på svenskt medborgarskap eller annan bakgrundskontroll.
Meriterande*Liftkort
• Erfarenhet av arbete på hög höjd eller fallrisk
• ESA-certifiering
Personliga Egenskaper*Självgående och ansvarstagande
• Lösningsorienterad med god problemlösningsförmåga
• Kommunikativ och serviceinriktad
• Flexibel och anpassningsbar vid förändrade arbetsuppgifter
• Bekväm med att resa inom Stockholm för olika uppdrag
Om TeametDu blir en del av ett team med 15 tekniker, inklusive elektriker och nätverk-/fibertekniker. Gruppen har en blandad åldersstruktur och präglas av samarbete och erfarenhetsutbyte.
Om kundföretaget
Ett ledande företag inom ICT-sektorn erbjuder helhetslösningar inom nätverk, infrastruktur och digital kommunikation. Med fokus på framtidens teknik arbetar företaget med att designa, installera och underhålla lösningar som möjliggör säker och effektiv uppkoppling - oavsett om det gäller fastighetsägare, offentliga verksamheter eller privata företag.
Verksamheten omfattar allt från fiber- och nätverksinstallationer till avancerade system för kameraövervakning, elbilsladdning och smarta byggnader. Genom att kombinera teknisk expertis med ett starkt kundfokus levererar företaget lösningar som är både hållbara och anpassade efter kundens behov.
Om Framtiden AB Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Villkor Start: Augusti 2025
Arbetstider: 7-16
Omfattning: 100% Heltid
Ort: Stockholm
Denna rekryteringsprocess är just nu pausad. Åter aktiv under v33 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_50992_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com Jobbnummer
9470161