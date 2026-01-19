Installationselektriker, ledande montörer, projekteringsledare sökes
2026-01-19
Om jobbet
Till ett stora infrastruktur projekt främst i Stockholm söker vi etta antal elektriker.
Främst inom installationer men även inom byggkraft. Svea El resurser AB. Projekten kommer pågå i flera år. Då verksamheten växer och Svea El resurser aktivt arbetar med internrekrytering finns det goda möjligheter till utveckling i företaget.
För att säkerställa att du har bästa möjliga förutsättningar att utföra arbetet kan vissa kompletterande utbildningar genomföras. Dessa är betalda av företaget.
I dagsläget söker vi:
Installationselektriker
Ledande montörer
Projekteringsledare
Regelefterlevnad
Vi erbjuder
Ett tekniskt komplext arbete och chansen att lära dig en ny del av elbranschen!
Ett kompetent ledarskap och ett engagerat och sammansvetsat team!
En verksamhet med ett genomtänkt och framgångsrikt arbetssätt!
Arbete i den konjunkturs- och framtidssäkra energibranschen!Publiceringsdatum2026-01-19Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har elutbildning på minst gymnasienivå. Du är också klar med din lärlingstid och du har fått ut ditt ECY-certifikat. Du har tidigare erfarenhet av installationer men även av infrastruktur projekt. Pga. samarbete med medarbetare från både Sverige och andra länder krävs svenska och främst engelska i både tal och skrift. B-körkort är också ett krav.Övrig information
Placering: Stockholm med omnejd. Placeringen varierar med projekten.
Arbetstider: Måndag-fredag
Lön: Enligt kollektivavtal. Möjlighet till extra betalt via bonussystem finns!
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Omfattning: Heltid på lång sikt.
Så länge annonsen är publicerad är tjänsten inte tillsatt.
Skicka din ansökan helst med cv till: info@sveahus.se
Webpage: www.sveaelresurser.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Vi tar gärna emot ansökningar via e-post
E-post: info@sveahus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk ansökan projekt Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Elresurser AB
(org.nr 556428-1953) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svea El resurser AB Kontakt
VD/HR
Joaquin Aira ja@sveahus.se Jobbnummer
9691305