Sesol AB / Installationselektrikerjobb / Jönköping2021-04-07Är du nyfiken på branschen inom elbilsladdning, solceller samt batterier och är intresserad av att arbeta som elektriker för ett expansivt bolag? Har du erfarenhet inom el och serviceinstallationer sedan något år tillbaka och är bra på kommunikation och kundkontakt? Sök då tjänsten redan idag!2021-04-07Sekraft är en trygg partner för dem som ska investera i elbilsladdare. Vi är idag ca 100 medarbetare i koncernen som består av Sesol som fokuserar på solceller och batterilösningar samt Sekraft som fokuserar på elbilsladdare och smarta fastighetslösningar. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping men vi har också etablerat oss i Kalmar, Helsingborg, Stockholm och Örebro.Varje dag levererar vi anläggningar med högsta kundnöjdhet i fokus. Eftersom fler och fler får upp ögonen för elbilsladdare så innebär det att vi arbetar med anläggningar i alla storlekar, från en villa till stora offentliga parkeringsplatser. All vår personal är behörig och anställda direkt hos oss vilket är viktigt för oss för att kunna leverera den kvalité vi står för som företag. Vi kan stolt säga att vi är en helhetsleverantör, på riktigt.Som Elektriker hos oss kommer du vara en viktig del i att vi fortsätter att bibehålla vår höga kundnöjdhet. Som en del i ett team av elektriker är ni företagets ansikte utåt när ni driftsätter och installerar anläggningar ute hos kunder. Du agerar som en serviceelektriker men med en varierande vardag. Arbetet sker till största del på plats ute hos olika kunder i området. Det är ett varierande arbete med många moment och består av bland annat:Mindre och större ombyggnationer av el-centraler, mätarskåp och ställverkEl-installationer ute hos kundInstallation samt driftsättning av laddstationer, solcellsanläggningar och batterierÖverlämning och utbildning till kunderVem är du:Du kommer arbeta tätt med projektledare, arbetschef och våra montageteam som monterar våra anläggningar. Därför lägger vi stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, kommunicera, strukturera och är bra på kundbemötandet. Det är också viktigt att du är självgående och kan ta egna initiativ och trivs i en varierande föränderlig miljö.Vad innebär det att arbeta hos oss?Mycket frihet under ansvarGoda möjligheter till utvecklingVarierande vardag med olika typer av elinstallationer hos våra kunderDu får vara med och påverka de beslut som fattas för Sesol och vår utvecklingGoda förmåner och arbetsvillkorEgen fullkittad servicebil med möjlighet till förmånsbilDelta i diverse tävlingar med bonussystemOm anställningen:Lön: Fast lönPlacering: JönköpingTillträde: OmgåendeAnställningsvillkor: HeltidVälkommen in med din ansökan!Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på Jobb@sesol.se . OBS: Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Varaktighet, arbetstidHeltid Provanställning 6 månaderLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-10Sesol AB5677217